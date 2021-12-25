Отправлено: - 15:21

111:

Кстати у многих деревенских детишки за границей и прекрасно учатся.. А многие деревенские набирают квартиры в БК Строе пачками.. Жыпы там, учатся в Назарбаев школах..

[Исправлено: alex_60, 25.12.2021 - 15:21]

Цитата:ну это как ты сказал чтотысячи машин приехали на поджиг елки.вранье одного порядка.