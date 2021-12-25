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≡ Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43154
Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 25.12.21 - 10:08
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Весь год в Казахстане проводились мероприятия в честь 30-летия независимости страны. Я обратил внимание, что, как по написанному сценарию, по всей республике, на всех мероприятиях звучала фраза: «Только благодаря неустанному труду Елбасы мы сбросили цепи колониализма и завоевали свободу».
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23682
Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 25.12.21 - 15:09
#15
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Цитата:
alex_60:
уровень аргументов зашкаливает.

Какие вы - счастливые.
В Раю, все - живёте... :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7187
Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 25.12.21 - 15:14
#16
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Цитата:
Imago:
! Дочь учиться за границей. Ездили к ней, повидали заморщину.

Кстати у многих деревенских детишки за границей и прекрасно учатся..
А многие деревенские набирают квартиры в БК Строе пачками..
Жыпы там, учатся в Назарбаев школах..
Но раз тов.Воронин говорит что плохо, не будет врать наверно..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14945
Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 25.12.21 - 15:21
#17
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Цитата:
111:
Кстати у многих деревенских детишки за границей и прекрасно учатся.. А многие деревенские набирают квартиры в БК Строе пачками.. Жыпы там, учатся в Назарбаев школах..


ну это как ты сказал что
тысячи машин приехали на поджиг елки.
вранье одного порядка.

[Исправлено: alex_60, 25.12.2021 - 15:21]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7187
Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 25.12.21 - 15:46
#18
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Цитата:
alex_60:
тысячи машин приехали на поджиг елки.

Я считал..
Вокруг только 43го по АльФараби было сотни две их..
Это же местные с окраин..
А подвал Марта был забит от слова совсем, в два этажа..
Что никогда не наблюдалось со времени как они сделали платно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7187
Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 25.12.21 - 15:50
#19
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Баймагамбетова 164 двор..
Бедные люди ищут от голода куда поставить свое авто на день зажжения или вечер, елки..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7187
Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 25.12.21 - 15:56
#20
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Хорошо у нас шлагбаумы, красота..
Так бы тоже такой двор был..
Ведь сейчас даже у нищих студентов с КГУ хорошие такие тачилы, которые раньше заполняли этот двор до отказа, а вечером еще и праздники елок, тут весь город в наш двор прессовался..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2304
Re: Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 25.12.21 - 18:28
#21
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Цитата:
drakon:
В Раю, все - живёте...


Возвращайтесь и вам место хватит: - хоть на старости в раю поживёте.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23682
Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 25.12.21 - 18:45
#22
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Цитата:
111:
Ведь сейчас даже у нищих студентов с КГУ хорошие такие тачилы,

Цитата:
ACROS:
и вам место хватит: - хоть на старости в раю поживёте.

Опель мой, не подходит, для Рая... :lol: ;-) :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7187
Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 25.12.21 - 19:01
#23
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Цитата:
drakon:
Опель мой, не подходит, для Рая...

На то тут и рай, заработать можно на новый мерседес.
Кстати в Германию на полгода выехал мой знакомый, там его все почти родичи, тут он ремонтирует технику, дом два этажа, ремонтная отдельно в центре Рудного двухэтажная..
Приехал..
Чувствовал себя там пенсионером, поработал как мигрант, попробовал где то..
Не, не понравилось почему то..
Тут говорит все равно рай, а там сидишь и ничего не делаешь, устал от этого..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23682
Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 26.12.21 - 00:22
#24
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Цитата:
111:
заработать можно на новый мерседес.

Счас, в 70 лет, начну на Мерс - зарабатывать,
в Раю. Я могу его здесь - купить его,
но зачем он, мне?... :lol: ;-)
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