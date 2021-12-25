Весь год в Казахстане проводились мероприятия в честь 30-летия независимости страны. Я обратил внимание, что, как по написанному сценарию, по всей республике, на всех мероприятиях звучала фраза: «Только благодаря неустанному труду Елбасы мы сбросили цепи колониализма и завоевали свободу». Читать новость
Imago: ! Дочь учиться за границей. Ездили к ней, повидали заморщину.
Кстати у многих деревенских детишки за границей и прекрасно учатся.. А многие деревенские набирают квартиры в БК Строе пачками.. Жыпы там, учатся в Назарбаев школах.. Но раз тов.Воронин говорит что плохо, не будет врать наверно..
Я считал.. Вокруг только 43го по АльФараби было сотни две их.. Это же местные с окраин.. А подвал Марта был забит от слова совсем, в два этажа.. Что никогда не наблюдалось со времени как они сделали платно..
Хорошо у нас шлагбаумы, красота.. Так бы тоже такой двор был.. Ведь сейчас даже у нищих студентов с КГУ хорошие такие тачилы, которые раньше заполняли этот двор до отказа, а вечером еще и праздники елок, тут весь город в наш двор прессовался..
На то тут и рай, заработать можно на новый мерседес. Кстати в Германию на полгода выехал мой знакомый, там его все почти родичи, тут он ремонтирует технику, дом два этажа, ремонтная отдельно в центре Рудного двухэтажная.. Приехал.. Чувствовал себя там пенсионером, поработал как мигрант, попробовал где то.. Не, не понравилось почему то.. Тут говорит все равно рай, а там сидишь и ничего не делаешь, устал от этого..
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