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≡ С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43154
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 14:58
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42 года возраст когда пора подумать о боге, точнее о его сыне Иисусе. Мы 30 лет как независимая страна, да раньше было проще Солнце и Луна, Земля и Вода, мне даже ближе греческий Олимп с их богами, но я не о них.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2336
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 14:58
#1
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Отборная бредятина от антиваксера. Человек ни в религии, ни в вакцинах не шарит, но бред свой постить не забывает.
"Иисус Богович" - повеселило. Тогда уже Яхвович, если на то пошло.

[Исправлено: юля елиссева, 25.12.2021 - 15:42]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7183
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 15:02
#2
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Оригинальное поздравление..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14683
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 15:12
#3
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Я по названию автора угадал.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14945
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 15:13
#4
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автор явно претендует
на номинацию "самые бредовые статьи года"
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
591
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 15:35
#5
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Цитата:
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!

Источник:


Вообще то верно! Рождество еврейский праздник!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7183
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 15:43
#6
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Раньше веселее было, когда новости писали и неуважаемые пользователи..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2336
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 15:48
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вообще то верно! Рождество еврейский праздник!

что, правда? За что же тогда Христа распяли?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4975
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 21:00
#8
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Исуса распяли за дело, он возомнил о себе царя и призвал народ идти за собой.
Представляю, кто-то объявит себя Елбасы и что с ним будет...
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
153
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 21:19
#9
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Цитата:
юля елиссева:
За что же тогда Христа распяли?

Иудаизм создал Моисей , но фарисеи заменили его талмудом . Талмуд противоположен духу Моисеевой торы , об этом и говорил Иисус . Иудаизм тождественен Талмуду .Иисус же продолжал традиции Моисея и проклял талмудистов называя их детьми дьявола .
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14683
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 21:57
#10
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Цитата:
сайлау курманов:
Исуса распяли за дело, он возомнил о себе царя и призвал народ идти за собой.

О, а вот и Понтий Пилат нарисовался!
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
153
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 22:20
#11
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Цитата:
Напомним, что как ни старались фабрикаторы дела, но Институт криминалистики ФСБ не признал брошюру монаха Афанасия «Отдайте нам Родину!» экстремистской. Это удалось сделать только на основе заключений местных экспертных учреждений: Краснодарской лаборатории судебных экспертиз и криминалистического отдела ГУВД Краснодарского края. Из заключения последнего, которое и положено в основу обвинения, следует, что слова Христа в Евангелии от Иоанна: «Ваш отец диавол» (Иоанн 8:44), обращенные к иудеям, являются «экстремистскими».
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