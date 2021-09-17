Отправлено: - 15:11

ОСТАВЛЯЕМ ДВОРНИКИ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.

СТАВИМ ПОДСТАВКУ ИЗ КАНЦЕЛЯРСКОГО ЗАЖИМА.

УСТАНАВЛИВАЕМ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПОДСТАВКУ.

С наступлением морозов дворники, установленные на автомобиле,стоящим под открытым небом, примерзают к стеклу. Если отрывать их силой, то можно порвать резиновые щетки. Поэтому нужен другой подход.При завершении поездки следует включить стеклоочистители и, когда они будут в верхнем положении, выключить зажигание. При таком положении на щетках не будет столько много влаги, поэтому вероятность примерзания очень сильно понизится. Вода может сразу стекать вниз, а не задерживаться на щетках.Метод будет более эффективным, если предварительно уравнять температуру внутри салона с наружной. Просто за 5 минут до завершения поездки следует выключить печку и приоткрыть стекла. Можно также постоять на парковке с распахнутыми дверями. На холодной машине снег не тает и не превращается в ледяную корку. Вам не придется скоблить ее скребком.Способ с поднятием не сработает с машинами, у которых дворники возвращаются в исходное положение при отключении зажигания. Способ следующий: возьмите канцелярский зажим (биндер) и снимите с него проволочную скобу. На нее необходимо надеть и усадить термоусадочную трубку.Лучше всего в два слоя, особенно на сгибе скобы.Биндер зажимается на дворниках и во время стоянки его скоба откидывается до стекла, чтобы приподнять щетки. Они будут слегка подвешены и не примерзнут к стеклу. Если же включить дворники, то скоба откинется и дворники прижмутся к стеклу. Этот способ позволяет бороться с примерзанием без растяжки прижимной пружины стеклоочистителей.В продаже можно найти специализированные подставки для дворников.Они зажимаются и регулируются на необходимую высоту.При постановке машины на стоянку нужно приподнять дворник и разложить подставку. Потом при включении стеклоочистителей она автоматически откидывается и прижим возобновляется.Получается похожий принцип, что и с зажимом. Удачи!