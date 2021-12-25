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≡ Казахстанцы Алишер Каримов и Amre стали финалистами российского "Голоса"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43153
Казахстанцы Алишер Каримов и Amre стали финалистами российского "Голоса"
Отправлено: 25.12.21 - 15:10
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Исполнители Алишер Каримов и Ернар Садирбаев, известный как Amre, из Нур-Султана вышли в финал шоу "Голос России". Победитель среди четырех конкурсантов определится 30 декабря.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7183
Re: Казахстанцы Алишер Каримов и Amre стали финалистами...
Отправлено: 25.12.21 - 15:10
#1
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У Ернара конечно голос это что то..
А вот не согласен с Пелагеей, которая во второй раз попыталась выкинуть Юлию Кошкину и у нее это получилось..
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4974
Re: Казахстанцы Алишер Каримов и Amre стали финалистами...
Отправлено: 25.12.21 - 19:21
#2
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Алишер , ты зачем губы надул, очень разочаровал своим видом, ну а на счет вокала, вам бы хорошего наставника и будет супер!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
591
Re: Казахстанцы Алишер Каримов и Amre стали финалистами...
Отправлено: 25.12.21 - 19:22
#3
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Цитата:
Финалиста выбирали путем зрительского голосования. В итоге Алишер Каримов получил 52 процента, Татьяна Качурина - 48 процентов. С таким небольшим перевесом казахстанец стал финалистом шоу.

Источник:


Тю...это значить россиянка вообще петь не может. Обычно всегда роисся своих бездарных выдвигала
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8297
Казахстанцы Алишер Каримов и Amre стали финалистами российского "Голоса"
Отправлено: 25.12.21 - 20:13
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Обычно всегда роисся своих бездарных выдвигала

Это типа как Казахстан бездарных в ЖКХ выдвигает?
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