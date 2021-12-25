Re: Казахстанцы Алишер Каримов и Amre стали финалистами...

Отправлено: - 15:10

У Ернара конечно голос это что то..

А вот не согласен с Пелагеей, которая во второй раз попыталась выкинуть Юлию Кошкину и у нее это получилось..