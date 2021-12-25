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≡ Молодой костанайский тяжеловес провел свой пятый бой на профессиональном ринге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43153
Молодой костанайский тяжеловес провел свой пятый бой на профессиональном ринге
Отправлено: 25.12.21 - 19:34
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В пятницу, 24 декабря, вечером в Москве, в спорткомплексе «Крылья Советов», прошел вечер бокса, на котором выступили три казахстанских боксера, в том числе 22-летний Данила Семенов из Костаная.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
591
Re: Молодой костанайский тяжеловес провел свой пятый бой на...
Отправлено: 25.12.21 - 19:34
#1
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Казахстан — держава, безусловно, боксерская!Стоит только посмотреть топ зарубежных боксеров, родившихся в Казахстане. Казахстан клондайк чемпионов!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8297
Молодой костанайский тяжеловес провел свой пятый бой на профессиональном ринге
Отправлено: 25.12.21 - 20:10
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Казахстан — держава, безусловно, боксерская!Стоит только посмотреть топ зарубежных боксеров, родившихся в Казахстане. Казахстан клондайк чемпионов!

Ну кто бы сомневался, вон батыры то какие :lol: :lol: :lol:
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