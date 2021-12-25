Отправлено: - 15:05

Для размещения петиции на интернет-ресурсе в публичном доступе она должна соответствовать следующим условиям: присоединение к петиции не менее 150 граждан Казахстана в течение 20 рабочих дней с даты подачи, а также отсутствие петиции о том же предмете на интернет-ресурсе на момент ее подачи.