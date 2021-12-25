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≡ Законопроект о петициях разработали в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43152
Законопроект о петициях разработали в Казахстане
Отправлено: 25.12.21 - 15:05
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Для размещения петиции на интернет-ресурсе в публичном доступе она должна соответствовать следующим условиям: присоединение к петиции не менее 150 граждан Казахстана в течение 20 рабочих дней с даты подачи, а также отсутствие петиции о том же предмете на интернет-ресурсе на момент ее подачи.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7182
Re: Законопроект о петициях разработали в Казахстане
Отправлено: 25.12.21 - 15:05
#1
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Хм..
Это хорошо или плохо?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23680
Re: Законопроект о петициях разработали в Казахстане
Отправлено: 25.12.21 - 15:15
#2
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Цитата:
111:
Хм..

Никрена, не понял.
Что - это, петиция... :lol: ;-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7182
Законопроект о петициях разработали в Казахстане
Отправлено: 25.12.21 - 18:57
#3
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Цитата:
drakon:
Что - это, петиция..

Это когда недоволен чиновниками Нашей Газеты и собираешь подписи для новых правил.
Нужно минимум 150 человек..
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