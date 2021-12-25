Отправлено: - 14:58

42 года возраст когда пора подумать о боге, точнее о его сыне Иисусе. Мы 30 лет как независимая страна, да раньше было проще Солнце и Луна, Земля и Вода, мне даже ближе греческий Олимп с их богами, но я не о них.