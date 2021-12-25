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≡ С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43152
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 14:58
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42 года возраст когда пора подумать о боге, точнее о его сыне Иисусе. Мы 30 лет как независимая страна, да раньше было проще Солнце и Луна, Земля и Вода, мне даже ближе греческий Олимп с их богами, но я не о них.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2336
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 14:58
#1
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Отборная бредятина от антиваксера. Человек ни в религии, ни в вакцинах не шарит, но бред свой постить не забывает.
"Иисус Богович" - повеселило. Тогда уже Яхвович, если на то пошло.

[Исправлено: юля елиссева, 25.12.2021 - 15:42]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7176
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 15:02
#2
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Оригинальное поздравление..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14682
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 15:12
#3
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Я по названию автора угадал.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14945
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 15:13
#4
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автор явно претендует
на номинацию "самые бредовые статьи года"
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
589
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 15:35
#5
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Цитата:
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!

Источник:


Вообще то верно! Рождество еврейский праздник!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7176
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 15:43
#6
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Раньше веселее было, когда новости писали и неуважаемые пользователи..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2336
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 15:48
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вообще то верно! Рождество еврейский праздник!

что, правда? За что же тогда Христа распяли?
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