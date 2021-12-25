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Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43149
Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 25.12.21 - 10:08
Весь год в Казахстане проводились мероприятия в честь 30-летия независимости страны. Я обратил внимание, что, как по написанному сценарию, по всей республике, на всех мероприятиях звучала фраза: «Только благодаря неустанному труду Елбасы мы сбросили цепи колониализма и завоевали свободу».
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 258
Re: Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 25.12.21 - 10:08
Сейчас про Алаш-Орду расскажут и борьбу за независимость от советской власти в составе Туркестанского легиона Вермахта...
(Пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 20
Re: Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 25.12.21 - 10:31
Дедушка Адлер, уже это описал - комплекс неполноценности идёт из детства,то есть пока абориген пасёт баранов, а колонизатор получает все блага, то пациент пытается скомпенсировать свой комплекс неполноценности за счёт стремления к власти над другими. Что мы и получили, а так как наша элита была выстроена по советской системе, то и среагировать на новые веяния не смогли. И тот же Питирим Сорокин описывая деградацию элит и отрицательную селекцию, писал, что лучшие погибли на войне, репрессированы, залечены в психбольнице или ушли из жизни по возрасту, то что осталось с тем нам и приходится жить. И модный нынче эффект Даннинга-Крюгера о том что глупые люди в силу своей глупости этого не понимают, что мы и имеем.
Итог: не самые лучшие люди, с комплексами неполноценности, правят страной даже не понимая, что они этого не умеют.
Итог: не самые лучшие люди, с комплексами неполноценности, правят страной даже не понимая, что они этого не умеют.
Re: Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 25.12.21 - 10:39
"Остается одно: ждать обещанного Елбасы рая к 2050 году. Только дожить многим не придется." Поход в рай отложили с 2030 до 2050. Интересно, почему?Не до конца победили последствия колониализма? Не всё ещё разрушили? Или походу в рай мешает кириллица? Неказахские названия городов, сёл, районов? Тогда да - пока в этих названиях плутать будешь, заблудишься.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14680
Re: Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 25.12.21 - 10:47
Цитата:
К 2030-му году никакого рая обещано не было, но если почитать стратегию - можно убедиться что многое выполнено. Основное там - национальная безопасность, транспорт, связь.
Уже не ваш земляк:
Поход в рай отложили с 2030 до 2050. Интересно, почему?
Поход в рай отложили с 2030 до 2050. Интересно, почему?
К 2030-му году никакого рая обещано не было, но если почитать стратегию - можно убедиться что многое выполнено. Основное там - национальная безопасность, транспорт, связь.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8373
Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 25.12.21 - 10:49
Цитата:
Писали же об этом.
Программу 2030 мы выполнили досрочно ещё в 2015,сейчас как бы уже в раю,страшно подумать ,что нас ждёт в 2050
Уже не ваш земляк:
Поход в рай отложили с 2030 до 2050. Интересно, почему?Н
Поход в рай отложили с 2030 до 2050. Интересно, почему?Н
Писали же об этом.
Программу 2030 мы выполнили досрочно ещё в 2015,сейчас как бы уже в раю,страшно подумать ,что нас ждёт в 2050
Re: Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 25.12.21 - 10:55
Интересно, а что стало с фаянсово-фарфоровым заводом на КЖБИ, который сам Елбасы открывал? Он уже в раю?
Re: Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 25.12.21 - 10:58
Цитата:
Тот случай когда холодильник побеждает телевизор?
Цитата:
Цитата:
Уже скоро...
По мне, так я лучше бы жил в колонии, но сытым, чем с пустым желудком в независимой стране
Тот случай когда холодильник побеждает телевизор?
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Поход в рай отложили
Поход в рай отложили
Цитата:
Мы как мученики попадем в рай. А все остальные сдохнут.В. Путин.
Уже скоро...
Re: Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 25.12.21 - 11:02
Цитата:
Вот ни разу не слышал ничего подобного.
Но по факту от колониализма не избавились. Все эти таможенные союзы и прочее. Но стремление осталось. И это хорошо.
«Только благодаря неустанному труду Елбасы мы сбросили цепи колониализма и завоевали свободу».
Вот ни разу не слышал ничего подобного.
Но по факту от колониализма не избавились. Все эти таможенные союзы и прочее. Но стремление осталось. И это хорошо.
Re: Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 25.12.21 - 11:05
Цитата:
Все эти таможенные союзы и прочее. Но стремление осталось
---
С претензиями насчёт Таможенного Союза - к Елбасы. Его идея. Выходит, что как-то не особенно стремится НАН из-под крыла колонизаторов.
Alehander:
и к
и к
Все эти таможенные союзы и прочее. Но стремление осталось
---
С претензиями насчёт Таможенного Союза - к Елбасы. Его идея. Выходит, что как-то не особенно стремится НАН из-под крыла колонизаторов.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 198
Re: Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 25.12.21 - 11:06
хорошая статья. Все кратко и понятно. Понятно, что сейчас идем по тупиковому пути.
Re: Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 25.12.21 - 11:08
Цитата:
Вот и я о том же
Уже не ваш земляк:
Выходит, что как-то не особенно стремится НАН из-под крыла колонизаторов.
Выходит, что как-то не особенно стремится НАН из-под крыла колонизаторов.
Вот и я о том же
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7155
Re: Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 25.12.21 - 12:38
Статья старенькая..
Вроде год подправлен, а так одно и тоже, в течении лет десяти..
И еще лет десять ее можно писать, тут нечего сказать..
Мы лишь смотрящие в этой стране..
Вроде год подправлен, а так одно и тоже, в течении лет десяти..
И еще лет десять ее можно писать, тут нечего сказать..
Мы лишь смотрящие в этой стране..
I
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.20
- Сообщений:
- 29
Re: Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 25.12.21 - 13:52
Самому не тошно, господин Воронов, все плакаться дорожает, ау, тонем! Живем в селе, держим скотинку, работаем в ТОО, зарплату имеем, чего выть-то! Дочь учиться за границей. Ездили к ней, повидали заморщину. В Советское время могли о таком мечтать? Болгария была пределом мечтаний. Чтобы построить 33-х квартирный дом в Карабалыке от ТМЗ прорабы ездили по несколько раз в Москву чтобы согласовать. И так во всем. Делай все по указке. Пустые полки и снабженцы с коньячком в дипломатом рыскали по стране, чтобы что-то добыть. Ностальгируют по тем временам только неудачники отрыгиваясь желчью. Отстали...жаль...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14939
Николай ВОРОНИН: Поговорим о колониализме
Отправлено: 25.12.21 - 14:43
Цитата:
Цитата:
Цитата:
уровень аргументов зашкаливает.
Imago:
Самому не тошно
Самому не тошно
Цитата:
Imago:
чего выть-то
чего выть-то
Цитата:
Imago:
отрыгиваясь желчью
отрыгиваясь желчью
уровень аргументов зашкаливает.
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