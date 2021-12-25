Прогноз на 5 дней
ясно-27°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 76% влажность
  • Ю, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В снежный занос попала семья с двумя детьми в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43149
В снежный занос попала семья с двумя детьми в Костанайской области
Отправлено: 25.12.21 - 11:40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Семья из четырех человек ехала из Костаная в поселок Самир в Жамбылском сельском округе, но из-за плохой видимости и снега решили вернуться назад и неожиданно попали в снежный занос.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
785
В снежный занос попала семья с двумя детьми в Костанайской области
Отправлено: 25.12.21 - 11:40
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда уже у людей появятся мозги? Когда уже закончатся эти бесконечные гостевые поездки. Зачем?? Ужас.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 25.12.2021 - 12:28]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7153
Re: В снежный занос попала семья с двумя детьми в Костанайской...
Отправлено: 25.12.21 - 12:32
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за поселок Самир и еще Дамбыльский округ?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS