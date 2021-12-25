Отправлено: - 10:47

Уже не ваш земляк:

Поход в рай отложили с 2030 до 2050. Интересно, почему?

Цитата:К 2030-му году никакого рая обещано не было, но если почитать стратегию - можно убедиться что многое выполнено. Основное там - национальная безопасность, транспорт, связь.