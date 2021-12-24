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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 365 из 365«1...363364365
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2485
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 21:11
#5461
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Цитата:
alex_60:
оказывается ты в курсе.


Конечно в курсе, думаешь я с того света пишу что ли?
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11633
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 21:27
#5462
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Цитата:
Victor Yang:
Это сюрприз! Вот источник повесомее:

Тоесть власти настолько решили потролить ведлер,нурхожаева что вместо перевода времени только у нас решили рубануть с плеча и ввести единое время по всей стране))
Это же сколько у нас суицидников прибавится и новых мракобесов
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14938
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 21:33
#5463
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Цитата:
Kairat stayer:
Конечно в курсе, думаешь я с того света пишу что ли?


да фиг его знает, что и подумать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7121
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 21:49
#5464
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Смотрел сегодня у родича какую то мультиварку за почти миллион, 6я версия, забыл как называется блин, производство Германия, только это не мультиварка, а по другому..
Как называется?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23675
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 21:52
#5465
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Цитата:
111:
Как называется?

Кастрюля для - лентяев... :lol: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7121
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 21:57
#5466
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Цитата:
drakon:
Кастрюля для - лентяев...

Порылся в тырнете, не знаю как объяснить..
Там сам выбираешь что то как на мультиварке, она говорит сколько надо чего, сама взвешивает и все такое и варить можно по два блюда сразу
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14938
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 22:00
#5467
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Цитата:
111:
Порылся в тырнете, не знаю


ZEPTER скорее всего.
с пультом, интернетом,
автоматическим заказом продуктов и транспортацией их для приготовления.

[Исправлено: alex_60, 24.12.2021 - 22:04]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23675
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 22:03
#5468
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Цитата:
111:
и варить можно по два блюда сразу

Была у нас, мультиварка, по проще.
Барбара, пару раз - пользовалась.
Потом кому то, отдала... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7121
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 22:07
#5469
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Цитата:
alex_60:
ZEPTER скорее всего.

Позвонил, не выдержал, какой то Термомикс Германия..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7121
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 22:11
#5470
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Нам это не по карману..
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2485
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 22:11
#5471
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Цитата:
alex_60:
да фиг его знает, что и подумать.


Думаю католическая богородица Мадонна помогла. Сегодня сборщик мебели сказал мне, что сарказм-это не твоё.

После чего, я вышел на балкон и обратив взор в сторону Европы попросил: Всевышний дай мне силы, сарказма и иронии. Сам не ожидал, что-то сверкнуло, с начало подумал, что пиротехники что-то запустили. А нет сразу почувствовал мгновенное озарение и литературное вдохновение с сарказмом, иронией придачу.

По моему, озарение потихоньку проходит, пойду отдыхать.

Ещё раз всем мира и добра!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7121
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 23:26
#5472
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Так немцев Нам сегодня поздравлять или нет?
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11633
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 23:29
#5473
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11633
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 23:32
#5474
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