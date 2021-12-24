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Тарифы на воду и очистку сточных вод снизят с 1 января 2022 года в Костанае
Тарифы на воду и очистку сточных вод снизят с 1 января 2022 года в Костанае
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