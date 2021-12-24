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≡ Тарифы на воду и очистку сточных вод снизят с 1 января 2022 года в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43146
Тарифы на воду и очистку сточных вод снизят с 1 января 2022 года в Костанае
Отправлено: 24.12.21 - 19:31
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Как отмечают в департаменте КРЕМ по Костанайской области, это приведет к снижению тарифов ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14938
Re: Тарифы на воду и очистку сточных вод снизят с 1 января 2022...
Отправлено: 24.12.21 - 19:31
#1
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а вот на горячую и отопление
повышают с 1 января.
при этом находящийся под следствием директор ктек заявил
что повышение не требуется.
все укладывается в предыдущие тарифы.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
954
Re: Тарифы на воду и очистку сточных вод снизят с 1 января 2022...
Отправлено: 24.12.21 - 21:16
#2
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Цитата:
а вот на горячую и отопление повышают с 1 января.

Источник информации где? Последние несколько лет вроде только электрикам разрешают поднимать тарифы
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14938
Тарифы на воду и очистку сточных вод снизят с 1 января 2022 года в Костанае
Отправлено: 24.12.21 - 21:30
#3
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Цитата:
dandiv:
Источник информации где?


другая газета, сегодня в 10.10
у них закончился план тарифов,
теперь на следующие годы расписано.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
954
Re: Тарифы на воду и очистку сточных вод снизят с 1 января 2022...
Отправлено: 24.12.21 - 21:42
#4
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Цитата:
другая газета, сегодня в 10.10

Спасибо! Почитаю...
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
954
Re: Тарифы на воду и очистку сточных вод снизят с 1 января 2022...
Отправлено: 24.12.21 - 21:46
#5
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Прочитал ;-) Интересно, а работникам поднимут зарплату? Там ой как не ахти зарплаты предлагают, много работников требуется, но никто не идет...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14938
Тарифы на воду и очистку сточных вод снизят с 1 января 2022 года в Костанае
Отправлено: 24.12.21 - 21:55
#6
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Цитата:
dandiv:
Прочитал


вот тут еще почитайте
про тепло
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7121
Re: Тарифы на воду и очистку сточных вод снизят с 1 января 2022...
Отправлено: 24.12.21 - 23:33
#7
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Лучше бы повысили, и качество в том числе..
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