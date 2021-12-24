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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2485
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 21:11
Цитата:
Конечно в курсе, думаешь я с того света пишу что ли?
alex_60:
оказывается ты в курсе.
оказывается ты в курсе.
Конечно в курсе, думаешь я с того света пишу что ли?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 21:27
Цитата:
Тоесть власти настолько решили потролить ведлер,нурхожаева что вместо перевода времени только у нас решили рубануть с плеча и ввести единое время по всей стране))
Это же сколько у нас суицидников прибавится и новых мракобесов
Victor Yang:
Это сюрприз! Вот источник повесомее:
Это сюрприз! Вот источник повесомее:
Тоесть власти настолько решили потролить ведлер,нурхожаева что вместо перевода времени только у нас решили рубануть с плеча и ввести единое время по всей стране))
Это же сколько у нас суицидников прибавится и новых мракобесов
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14938
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 21:33
Цитата:
да фиг его знает, что и подумать.
Kairat stayer:
Конечно в курсе, думаешь я с того света пишу что ли?
Конечно в курсе, думаешь я с того света пишу что ли?
да фиг его знает, что и подумать.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 21:49
Смотрел сегодня у родича какую то мультиварку за почти миллион, 6я версия, забыл как называется блин, производство Германия, только это не мультиварка, а по другому..
Как называется?
Как называется?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 21:52
Цитата:
Кастрюля для - лентяев...
111:
Как называется?
Как называется?
Кастрюля для - лентяев...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 21:57
Цитата:
Порылся в тырнете, не знаю как объяснить..
Там сам выбираешь что то как на мультиварке, она говорит сколько надо чего, сама взвешивает и все такое и варить можно по два блюда сразу
drakon:
Кастрюля для - лентяев...
Кастрюля для - лентяев...
Порылся в тырнете, не знаю как объяснить..
Там сам выбираешь что то как на мультиварке, она говорит сколько надо чего, сама взвешивает и все такое и варить можно по два блюда сразу
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14938
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 22:00
Цитата:
ZEPTER скорее всего.
с пультом, интернетом,
автоматическим заказом продуктов и транспортацией их для приготовления.
[Исправлено: alex_60, 24.12.2021 - 22:04]
111:
Порылся в тырнете, не знаю
Порылся в тырнете, не знаю
ZEPTER скорее всего.
с пультом, интернетом,
автоматическим заказом продуктов и транспортацией их для приготовления.
[Исправлено: alex_60, 24.12.2021 - 22:04]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 22:03
Цитата:
Была у нас, мультиварка, по проще.
Барбара, пару раз - пользовалась.
Потом кому то, отдала...
111:
и варить можно по два блюда сразу
и варить можно по два блюда сразу
Была у нас, мультиварка, по проще.
Барбара, пару раз - пользовалась.
Потом кому то, отдала...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 22:07
Цитата:
Позвонил, не выдержал, какой то Термомикс Германия..
alex_60:
ZEPTER скорее всего.
ZEPTER скорее всего.
Позвонил, не выдержал, какой то Термомикс Германия..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 22:11
Нам это не по карману..
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2485
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 22:11
Цитата:
Думаю католическая богородица Мадонна помогла. Сегодня сборщик мебели сказал мне, что сарказм-это не твоё.
После чего, я вышел на балкон и обратив взор в сторону Европы попросил: Всевышний дай мне силы, сарказма и иронии. Сам не ожидал, что-то сверкнуло, с начало подумал, что пиротехники что-то запустили. А нет сразу почувствовал мгновенное озарение и литературное вдохновение с сарказмом, иронией придачу.
По моему, озарение потихоньку проходит, пойду отдыхать.
Ещё раз всем мира и добра!
alex_60:
да фиг его знает, что и подумать.
да фиг его знает, что и подумать.
Думаю католическая богородица Мадонна помогла. Сегодня сборщик мебели сказал мне, что сарказм-это не твоё.
После чего, я вышел на балкон и обратив взор в сторону Европы попросил: Всевышний дай мне силы, сарказма и иронии. Сам не ожидал, что-то сверкнуло, с начало подумал, что пиротехники что-то запустили. А нет сразу почувствовал мгновенное озарение и литературное вдохновение с сарказмом, иронией придачу.
По моему, озарение потихоньку проходит, пойду отдыхать.
Ещё раз всем мира и добра!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 23:26
Так немцев Нам сегодня поздравлять или нет?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 23:29
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 23:32
Комментарий проходит проверку.
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