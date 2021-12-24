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≡ Единичные случаи ковида сейчас регистрируют в большинстве городов и районов Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43144
Единичные случаи ковида сейчас регистрируют в большинстве городов и районов Костанайской области
Отправлено: 24.12.21 - 18:23
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Сегодня, 24 декабря, прошел традиционный брифинг по эпидемиологической ситуации и уровне вакцинации в регионе. Область остается в «зеленой» зоне, динамика заболеваемости стабильная, уровень ее невысокий.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2636
Re: Единичные случаи ковида сейчас регистрируют в большинстве...
Отправлено: 24.12.21 - 18:23
#1
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