Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 17:50
Краткий пересказ вчерашнего выступления перед прессой ВВ
Ув.ВВ как вы прокомментируете видео с пытками из иркутской колонии?
-А вот в США тоже пытают и ничего
Ув.ВВ зачем вы подогнали войска к границам украины?
-А зачем Украина дружит с США?
Ув.ВВ будет ли война с Украиной?
-В этом году точно нет
Ув.ВВ как вы прокомментируете ситуацию с иноагентами в России?
- в США тоже иноагенты есть
Ув.ВВ а вот экономическая ситуация...
-В США тоже плохо!!
Ув.ВВ а зачем нам союзное государство с Белоруссией?
-а зачем в США Техас?
Ув. ВВ мы очень рады что вы часто приезжаете в Рязань
-да я обожаю этот город,всегда когда приезжаю туда вспоминаю свою молодость,Рязань же почти моя родина,вообще всё для меня родина
Ув.ВВ. зачем посадили Навального?
-а в США нет Рязани
УВ.ВВ как вы относитесь к антиваксерам, карантинным мерам и куар кодам?
-это тоже наши граждане,всех нужно выслушать и понять,думаю карантин позитивно повлиял на ситуацию в России,куар коды я прямо сейчас отменяю ради вас
Ув.ВВ.у нас в селе верхние подмышки не делают ремонт в местной больнице,может вы как-нибудь поспособствуете?
-да это бардак,разберемся,завтра же в вашем себе будет ремонт школы
УВ.ВВ. спасибо вам,мы так часто смотрим вас по телику,мы вас очень любим
-да и я вас люблю
Спасибо всем ежегодная пресс конференция ВВ окончена