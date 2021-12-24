Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 17:50

Краткий пересказ вчерашнего выступления перед прессой ВВ



Ув.ВВ как вы прокомментируете видео с пытками из иркутской колонии?

-А вот в США тоже пытают и ничего

Ув.ВВ зачем вы подогнали войска к границам украины?

-А зачем Украина дружит с США?

Ув.ВВ будет ли война с Украиной?

-В этом году точно нет

Ув.ВВ как вы прокомментируете ситуацию с иноагентами в России?

- в США тоже иноагенты есть

Ув.ВВ а вот экономическая ситуация...

-В США тоже плохо!!

Ув.ВВ а зачем нам союзное государство с Белоруссией?

-а зачем в США Техас?

Ув. ВВ мы очень рады что вы часто приезжаете в Рязань

-да я обожаю этот город,всегда когда приезжаю туда вспоминаю свою молодость,Рязань же почти моя родина,вообще всё для меня родина

Ув.ВВ. зачем посадили Навального?

-а в США нет Рязани

УВ.ВВ как вы относитесь к антиваксерам, карантинным мерам и куар кодам?

-это тоже наши граждане,всех нужно выслушать и понять,думаю карантин позитивно повлиял на ситуацию в России,куар коды я прямо сейчас отменяю ради вас

Ув.ВВ.у нас в селе верхние подмышки не делают ремонт в местной больнице,может вы как-нибудь поспособствуете?

-да это бардак,разберемся,завтра же в вашем себе будет ремонт школы

УВ.ВВ. спасибо вам,мы так часто смотрим вас по телику,мы вас очень любим

-да и я вас люблю



Спасибо всем ежегодная пресс конференция ВВ окончена