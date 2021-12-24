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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11626
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 17:50
#5431
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Краткий пересказ вчерашнего выступления перед прессой ВВ

Ув.ВВ как вы прокомментируете видео с пытками из иркутской колонии?
-А вот в США тоже пытают и ничего
Ув.ВВ зачем вы подогнали войска к границам украины?
-А зачем Украина дружит с США?
Ув.ВВ будет ли война с Украиной?
-В этом году точно нет
Ув.ВВ как вы прокомментируете ситуацию с иноагентами в России?
- в США тоже иноагенты есть
Ув.ВВ а вот экономическая ситуация...
-В США тоже плохо!!
Ув.ВВ а зачем нам союзное государство с Белоруссией?
-а зачем в США Техас?
Ув. ВВ мы очень рады что вы часто приезжаете в Рязань
-да я обожаю этот город,всегда когда приезжаю туда вспоминаю свою молодость,Рязань же почти моя родина,вообще всё для меня родина
Ув.ВВ. зачем посадили Навального?
-а в США нет Рязани
УВ.ВВ как вы относитесь к антиваксерам, карантинным мерам и куар кодам?
-это тоже наши граждане,всех нужно выслушать и понять,думаю карантин позитивно повлиял на ситуацию в России,куар коды я прямо сейчас отменяю ради вас
Ув.ВВ.у нас в селе верхние подмышки не делают ремонт в местной больнице,может вы как-нибудь поспособствуете?
-да это бардак,разберемся,завтра же в вашем себе будет ремонт школы
УВ.ВВ. спасибо вам,мы так часто смотрим вас по телику,мы вас очень любим
-да и я вас люблю

Спасибо всем ежегодная пресс конференция ВВ окончена
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2474
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 18:12
#5432
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Цитата: Kairat stayer: Что читаете его-это ваше право, каждый имеет право свободно получать информацию любым законным способом. Абайка выражает свои мысли, как и другие пользователи.

--- Сарказм - это не твоё...


Слава Всевышнему! Хорошо, что ты сборщик мебели а не литературный критик.
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