не очень позитивные новости из мира футбола. ФИФА опубликовала последний в 2021 году обновленный рейтинг среди футбольных сборных, Сборная Казахстана заняла 119-е место из 210 федераций. Следом расположились Азербайджан (120), Зимбабве (121), Гватемала (122), Фарерские острова (123) и Того (124). Опередили казахстанцев в рейтинге команды Мозамбика (118), Ливии (117), Таджикистана (116), Таиланда (115), Экваториальной Гвинеи (114) и Нигера (113).
Вы и я пишем оба правильно: вы имеете ввиду изобретателя резинотехнического изделия №2 ( так в СССР, в пору моей молодости называлось противозачаточное средство -презерватив), а я имел ввиду французского писателя-фантаста Ив Гандона жившего в 1899-1975 гг.
цитаты оттуда //Что касается ледового городка, то в этом году их «вырастет» сразу три. На площади перед областным акиматом планируют построить горку, лабиринт, ледяные ограждения и снежные фигуры. Перед административным центром АО «Интергаз Центральная Азия» возведут ледовый городок и традиционный каток. За счет меценатов в районе строящегося теннисного центра (район городского пляжа) будет установлена горка и залит каток.//
///Как доложил Калиев, по пр. Абая уже установили 23 свето-диодных панно и 95 кронштейнов, по ул. Вионов-Интернационалистов - 5 панно и 16 кронштейнов, по пр. Аль-Фараби - 6 панно и 48 кронштейнов. Работа продолжается. В этом году вновь будет объявлен конкурс на лучшее оформление здания, продлится он с 25 ноября по 25 декабря. Поэтому, к 20 ноября предприятия всех форм собственности должны закончить новогоднее оформление зданий.///
///- За каждой улицей закреплено ответственное лицо, которое следит за оформление города, - говорит Калиев, - сегодня малый и средний бизнес оформляет только входные группы, а этого недостаточно. Нам бы хотелось, чтобы руководители предприятий приняли активное участие в украшении областного центра.///
В каждом негативе нужно видеть позитив: - радует что хоть, сборная Азербайджана- наследники "Нефтчи" ниже нас по рейтингу ФИФА. Интересно: какие гонорары у футболистов Кыргизии, Таджикистана, Туркменистана - ведь там нет нефти, железа, урана
Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать