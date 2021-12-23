Re: Торжественно и лаконично - Огни главной новогодней ёлки...

Отправлено: - 17:35

Все было плохо

Зима,снег шел,холодно

Сотни людей с детьми,не протолкнуться

Все танцевали,веселились,хороводы водили

Глупые людишки не понимают что все плохо

Ёлку зажгли вообще плохо

Страшно было от хлопков и огней

Дым этот ещё пошел

На сцене все было плохо

Что-то говорили в микрофон,пели Ниочем

Песни тоже все плохие были

Небыло классики типо Муслима Магомаева и Айс оф бейс

Ёлка тоже плохая,конус какой-то

Не могли живую срубить?? Не обеднели бы

Вообще все вокруг плохо

Вот в 2014 все было хорошо но плохо

Хорошо было в 1999 но бедно и наркоманы

Нет самое лучшее было в 80ые,я был маленький и папа меня везде водил

Я точно помню мне тогда было хорошо и в стране экономическо-социальные условия были хорошие,я знаю точно потомучто мне было тогда 5 лет

А теперь я Вот папа и детей вожу по холоду и мне плохо а им хорошо...неблагодарные

(Краткий очерк о церемонии зажжения ёлки в Костанае от гражданского журналиста НГ)