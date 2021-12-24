Отправлено: - 17:25

ACROS:

отвечу за себя, за деревенского: по уровню образованности, интеллекта, интелигенции, логическому мышлению, умению построить, сформировать и выразить свою мысль я на голову выше многих тут на форуме, в том числе и многих, если не всех, городских, даже и журналисты "НГ" уступают мне в знании и в профессиональном освещении некоторых материалов.

Цитата:Этим сообщением ты подтвердил что по уровню интеллигенции ты на голову ниже всех остальных) ну может где-то возле таноми