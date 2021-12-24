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≡ Новогодний позор акимата города
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43144
Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 10:13
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Церемонию зажжения главного символа Нового года - стилизованного под ёлку конуса - стараемся с детьми не пропускать. А перед этим, конечно же, прогуливаемся по пешеходной части центра. В преддверии праздника уже много лет глаз радовался от интересных инсталляций, ярких огней гирлянд, каких-то праздничных растяжек над дорогой. Так было и 5 и 10 лет назад.
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3074
Re: Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 13:40
#15
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Настоящий праздник для верующего – это Рождество Христово!

А зачем вы сюда вообще это приплели? Мы же сейчас не о вере, а о наплевательском отношении и тотальной экономии и/или коррупции.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Почему Казахстан должен праздновать христианский языческий праздник?

Всю жизнь (цивилизованную) отмечали. Что-то изменилось за пару лет?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14918
Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 13:58
#16
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Цитата:
Сергей_я:
А зачем вы сюда вообще это приплели?


а потому что бух-галтеры в пкск уже начали
отмечать встречу нового года.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8002
Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 13:59
#17
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

вчкушка, ставлю ПЯТЬ по основам информатики, раздел Копирование из интернета.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1054
Re: Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 15:29
#18
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А я помню, как ставили ёлку в Старом КЖБИ, во дворе, где была агитплощадка. И после 12-ти часов туда народ подходил. Гирлянда была из простых лампочек, народ выносил обыкновенную закуску - капусту квашеную, сало, холодец, отмечали, праздновали, кто-то с гармошкой приходил, пели песни, частушки, плясали. И никаких драк и скандалов.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2302
Re: Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 16:15
#19
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Цитата:
111:
как за чужой то счет хотели


Почему хотели, и сейчас хотят, за счёт деревни, поясняю: - когда Костанаю была круглая дата, буквально года три-четыре назад, меня и нескольких моих коллег пригласили в акимат и вручили отксерокопированое письмо-обращение от некоего фонда ОФ "Суйекты Костанай" с просьбой о выделении денег на облицовку старых панельных домов с целью придания им респектабельного вида.
И всё это под бдительным оком акима: - как тут откажешь!!
На мой вопрос: - почему это не делают городские предприниматели, это же их город, ответили что они отказываются перечислять деньги.

Цитата:
111:
В деревне живут нелюди, звери, забитые животные, темный народишко?


Даже как то обидно стало: за всех сельских не отвечу, отвечу за себя, за деревенского: по уровню образованности, интеллекта, интелигенции, логическому мышлению, умению построить, сформировать и выразить свою мысль я на голову выше многих тут на форуме, в том числе и многих, если не всех, городских, даже и журналисты "НГ" уступают мне в знании и в профессиональном освещении некоторых материалов.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14918
Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 16:22
#20
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Цитата:
ACROS:
я на голову выше многих тут на форуме, в том числе и многих, если не всех, городских, даже и журналисты "НГ" уступают мне


опять за старое..
я...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8294
Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 16:35
#21
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[Исправлено: elektron, 24.12.2021 - 11:36]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7114
Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 17:07
#22
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Цитата:
ACROS:
, и сейчас хотят, за счёт деревни

Да элементарно гаратские против повышения услуг, которые им оказывает деревня, тот же хлеб.
В то время как на свои услуги, не прочь повысить цены везде и всегда..
И потом смеются над деревенщиной, мол они такие бедные, потому что глупые..
Но вот сейчас как увидели, что деревенские подъездами хаты выкупают, как то не приемлют того, как то не могут понять этого..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7114
Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 17:10
#23
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Цитата:
elektron:

У вас там как, кто оплачивает поаздник, горки, городки?
И как у вас сейчас с этим в центре?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11626
Re: Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 17:22
#24
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https://d.radikal.ru/d23/2112/e3/46f3908c9cb7.png
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11626
Re: Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 17:25
#25
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Цитата:
ACROS:
отвечу за себя, за деревенского: по уровню образованности, интеллекта, интелигенции, логическому мышлению, умению построить, сформировать и выразить свою мысль я на голову выше многих тут на форуме, в том числе и многих, если не всех, городских, даже и журналисты "НГ" уступают мне в знании и в профессиональном освещении некоторых материалов.

Этим сообщением ты подтвердил что по уровню интеллигенции ты на голову ниже всех остальных) ну может где-то возле таноми
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23673
Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 18:14
#26
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Цитата:
abaika95:
где-то возле таноми

А что с Таноми, не - так?
С тобой вот да... :lol: ;-) :-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2302
Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 18:30
#27
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Цитата:
alex_60:
опять за старое.


Вот чего не люблю, так это : мелочная грызня, междусобойчики, пикировки в стиле а"ля абайка, как во флуде (самое хорошее там - это ночные ужины 111) : - с моей стороны это ответка, не Я начал, я не из тех кто: - если по левой щеке, покорно подставь правую.

[Исправлено: Gljuk, 24.12.2021 - 18:47]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2302
Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 18:32
#28
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Цитата:
abaika95:
где-то возле таноми


Можно и так: Таноми -первая, следом я , ну и вы, где то там во второй сотне, как сборная Казахстана по футболу.
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