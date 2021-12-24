Отправлено: - 11:29

111:

Жена моя с ребенком тоже по парку прошла, но от нее я этого ничего не слышал, что там какой то там позор и уныние..

111:

столько народа приехало увидеть

Цитата:ну она то у тебя из деревни вроде,для нее Костанай , как Москва для костанайца.все в диковинку.Цитата:для понаехавших конечно это девятое чудо света,им не с чем сравнивать,для них бенгальский огоньнаверное это чудо чудное.