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Новогодний позор акимата города
Новогодний позор акимата города
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43142
Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 10:13
Церемонию зажжения главного символа Нового года - стилизованного под ёлку конуса - стараемся с детьми не пропускать. А перед этим, конечно же, прогуливаемся по пешеходной части центра. В преддверии праздника уже много лет глаз радовался от интересных инсталляций, ярких огней гирлянд, каких-то праздничных растяжек над дорогой. Так было и 5 и 10 лет назад.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2332
Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 10:13
дык, понаехавшие временщики от власти не знают как украшали Кустанай в былые года к Новому году. :))
[Исправлено: юля елиссева, 24.12.2021 - 10:24]
[Исправлено: юля елиссева, 24.12.2021 - 10:24]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14914
Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 10:25
все что можно развалили за 3о лет.
теперь и к празднованию Нового Года добрались.
похоже у временщиков цель изначальная была,
сравнять Кустанай c землей,
вырубить все деревья,уничтожить годами выработанные традиции.
[Исправлено: alex_60, 24.12.2021 - 10:31]
теперь и к празднованию Нового Года добрались.
похоже у временщиков цель изначальная была,
сравнять Кустанай c землей,
вырубить все деревья,уничтожить годами выработанные традиции.
[Исправлено: alex_60, 24.12.2021 - 10:31]
Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 10:34
люблю снимать новогоднее убранство города, видеть горящие глаза детей и улыбающиеся лица пенсионеров, под ручку прогуливающихся в новогоднем парке
Ну мы оба там были и ты неужели не видел улыбающихся лиц и горящих глаз детей?
И хороводили там и улыбались и кричали..
Жена моя с ребенком тоже по парку прошла, но от нее я этого ничего не слышал, что там какой то там позор и уныние..
Или мы были на разных елках?
Понимаю что тебе хочется испортить все, потому что там чем то кто то тебе насолил, но лица детей то видел?
Мое лицо наконец?
Видел как жена моя фотается у елки, у акимата, какая она была довольна..
Ребенок тоже после горки..
Ну мы оба там были и ты неужели не видел улыбающихся лиц и горящих глаз детей?
И хороводили там и улыбались и кричали..
Жена моя с ребенком тоже по парку прошла, но от нее я этого ничего не слышал, что там какой то там позор и уныние..
Или мы были на разных елках?
Понимаю что тебе хочется испортить все, потому что там чем то кто то тебе насолил, но лица детей то видел?
Мое лицо наконец?
Видел как жена моя фотается у елки, у акимата, какая она была довольна..
Ребенок тоже после горки..
Re: Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 10:39
Я квадрат Баймагамбетова, Тауэльсыздык, Алтынсарина Гоголя проехал ровно за 30 минут, не смог встать, столько народа приехало увидеть позор..
Встал у себя обратно во дворе Фараби 85.
Не знаю, все эти люди там и улыбались, да и глаза у них не были отморожены или заморожены от позора..
Кстати где их интервью...
Встал у себя обратно во дворе Фараби 85.
Не знаю, все эти люди там и улыбались, да и глаза у них не были отморожены или заморожены от позора..
Кстати где их интервью...
Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 10:51
Исходя из того, что в целом по стране все плохо и в 90е было лучше чем сегодня с городками и прочим, можно сразу не отходя от кассы написать, как все плохо будет на новый год и чтоб туда в этот день, перед этим, и после, никто не ходил, особенно с детьми и особенно пенсионеры..
Но ведь пойдут же...
И я пойду, с ребенком.
Что то же должно быть хорошее у него, зачем вводить его с малого возраста в уныние и в отчаяние, мол все так плохо...
Наша жизнь, наша память, это одно, но зачем им портить праздник нашим восхищением 90х, и каким то отвержением сегодняшних лет?
Вообще давайте детей дома закроем и никуда не будем пускать, мол везде позор и везде все плохо, будем гоняться только друг за другом, чтоб сфотать и язвить...
Но ведь пойдут же...
И я пойду, с ребенком.
Что то же должно быть хорошее у него, зачем вводить его с малого возраста в уныние и в отчаяние, мол все так плохо...
Наша жизнь, наша память, это одно, но зачем им портить праздник нашим восхищением 90х, и каким то отвержением сегодняшних лет?
Вообще давайте детей дома закроем и никуда не будем пускать, мол везде позор и везде все плохо, будем гоняться только друг за другом, чтоб сфотать и язвить...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2635
Re: Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 10:58
Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 11:10
Надо было меня там окрикнуть, видел же, нас некому было вместе у елки сфотать, мучались сами друг друга фотали, сфотал бы нас втроем там же, поговорили бы, о том нравится, нет..
А то втихушку сфоткал и дал заключение сугубо личное..
Мне тоже может что то там не нравится, та же елка искусственная, но моему ребенку понравилось, мне теперь переубеждать его как то надо?
А может просто старость подкралась незаметно..
А то втихушку сфоткал и дал заключение сугубо личное..
Мне тоже может что то там не нравится, та же елка искусственная, но моему ребенку понравилось, мне теперь переубеждать его как то надо?
А может просто старость подкралась незаметно..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14914
Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 11:29
Цитата:
ну она то у тебя из деревни вроде,
для нее Костанай , как Москва для костанайца.
все в диковинку.
Цитата:
для понаехавших конечно это девятое чудо света,
им не с чем сравнивать,для них бенгальский огонь
наверное это чудо чудное.
111:
Жена моя с ребенком тоже по парку прошла, но от нее я этого ничего не слышал, что там какой то там позор и уныние..
Жена моя с ребенком тоже по парку прошла, но от нее я этого ничего не слышал, что там какой то там позор и уныние..
ну она то у тебя из деревни вроде,
для нее Костанай , как Москва для костанайца.
все в диковинку.
Цитата:
111:
столько народа приехало увидеть
столько народа приехало увидеть
для понаехавших конечно это девятое чудо света,
им не с чем сравнивать,для них бенгальский огонь
наверное это чудо чудное.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11811
Re: Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 11:56
Акунаматат сильно продешевил.
Вот если бы они к этому позорищу закупили копеечные стеклянные бусы...
И начали их раздавать, то для них было бы верхом космического оргазма.
Вот если бы они к этому позорищу закупили копеечные стеклянные бусы...
И начали их раздавать, то для них было бы верхом космического оргазма.
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 139
Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 12:00
Цитата:
Зачем передергивать? Речь идёт о новогоднем убранстве города, о создании новогоднего настроения населения. Разве это плохо?
Я помню времена когда акимат давал поручение каждому предпринимателю и учреждению украсить свое здание к новому году, для создания праздничного настроения. Помню я ехала в автобусе и с восхищением смотрела по сторонам, каждое здание и магазин искрились и сияли, радовали блестящим разноцветьем и новогодними символами. В душе жило ощущение праздника и ожидание чуда.
Мы всегда ходили после полуночи в новогоднюю ночь на площадь - кататься на горках и веселиться. Вся улица Аль-фараби сияла новогодними огнями и радовала украшениями и примыкающие к ней улицы тоже. А снежные городки и фигуры? Были и дворцы и лабиринты и фигурки животных знаков годов и сказочные персонажи.
А сейчас что? Ничего...
Естественно на безрыбье и рак рыба и люди рады и той малости, которую дали городу - елку. Вот и поднимают себе люди настроение как могут, хороводы водят и веселятся.
В статье от НГ про эту елку, упоминается интервью с людьми, которые говорят - организованное представление не понравилось, им пришлось самим организовывать себе праздник.
[Исправлено: ladas, 24.12.2021 - 12:04]
[Исправлено: ladas, 24.12.2021 - 12:08]
111:
Зачем передергивать? Речь идёт о новогоднем убранстве города, о создании новогоднего настроения населения. Разве это плохо?
Я помню времена когда акимат давал поручение каждому предпринимателю и учреждению украсить свое здание к новому году, для создания праздничного настроения. Помню я ехала в автобусе и с восхищением смотрела по сторонам, каждое здание и магазин искрились и сияли, радовали блестящим разноцветьем и новогодними символами. В душе жило ощущение праздника и ожидание чуда.
Мы всегда ходили после полуночи в новогоднюю ночь на площадь - кататься на горках и веселиться. Вся улица Аль-фараби сияла новогодними огнями и радовала украшениями и примыкающие к ней улицы тоже. А снежные городки и фигуры? Были и дворцы и лабиринты и фигурки животных знаков годов и сказочные персонажи.
А сейчас что? Ничего...
Естественно на безрыбье и рак рыба и люди рады и той малости, которую дали городу - елку. Вот и поднимают себе люди настроение как могут, хороводы водят и веселятся.
В статье от НГ про эту елку, упоминается интервью с людьми, которые говорят - организованное представление не понравилось, им пришлось самим организовывать себе праздник.
[Исправлено: ladas, 24.12.2021 - 12:04]
[Исправлено: ladas, 24.12.2021 - 12:08]
Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 12:57
Цитата:
Я тоже помню, как за чужой то счет хотели, как вымогательство и рэкет, только официально..
Но это же не выход думаю, насильно напрягать кого то, чтоб кому то сделать это ощущение..
Все так все, складываются и делают сообща..
Ну или государство за опять же общие деньги..
ladas:
помню времена когда акимат давал поручение каждому предпринимателю и учреждению украсить свое здание к
помню времена когда акимат давал поручение каждому предпринимателю и учреждению украсить свое здание к
Я тоже помню, как за чужой то счет хотели, как вымогательство и рэкет, только официально..
Но это же не выход думаю, насильно напрягать кого то, чтоб кому то сделать это ощущение..
Все так все, складываются и делают сообща..
Ну или государство за опять же общие деньги..
Новогодний позор акимата города
Отправлено: 24.12.21 - 13:06
Цитата:
В деревне живут нелюди, звери, забитые животные, темный народишко?
Откуда такое отношение к тем, кто живет или жил когда то в деревне?
Я и сам жил какое то время в деревнях, ничего плохого сказать не могу, работал на кирзаводе в 13, лет, на стрижке, купил себе тогда фотоаппарат ФЭД-5,научился зарабатывать и тратить..
В 9м классе уже права были тракториста машиниста треттего класса, пахал на сенокосе..
А вы типа гаратские что, за наш счет привыкли жить, а теперь вот, когда относились к деревенским так же пахабно и их теперь почти не стало, вам стало тяжело?
alex_60:
она то у тебя из деревни вроде
она то у тебя из деревни вроде
В деревне живут нелюди, звери, забитые животные, темный народишко?
Откуда такое отношение к тем, кто живет или жил когда то в деревне?
Я и сам жил какое то время в деревнях, ничего плохого сказать не могу, работал на кирзаводе в 13, лет, на стрижке, купил себе тогда фотоаппарат ФЭД-5,научился зарабатывать и тратить..
В 9м классе уже права были тракториста машиниста треттего класса, пахал на сенокосе..
А вы типа гаратские что, за наш счет привыкли жить, а теперь вот, когда относились к деревенским так же пахабно и их теперь почти не стало, вам стало тяжело?
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