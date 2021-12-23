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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=806&storyid=27368#924277 - Если город Орал, то в тексте на русском языке уже нельзя писать Уральск, - пояснила Кучинская.Источник:

Цитата:Всё правильно! Горы назывались и называются Орал! Ещё со времён половцев когда Русь ещё платила дань хану Батыю После разгрома Северной Руси монголо-татарами и гибели великого владимирского князя Юрия Всеволодовича (1188-1238х), старшим в роде остался Ярослав Всеволодович (1190-1246+), который и стал великим князем. Вернувшись из западного похода, Батый вызывает великого князя Ярослава II Всеволодовича Владимиро-Суздальского в Орду и вручает ему в ханской ставке в Сарае ярлык (знак-разрешение) на великое княжение на Руси: "Буде ты старее всем князьям в Русском языце". Так был осуществлен и юридически оформлен односторонний акт вассального подчинения Руси Золотой Орде. Русь, согласно ярлыку, теряла право воевать и должна была регулярно ежегодно дважды (весной и осенью) уплачивать ханам дань. В русские княжества - их столицы - были посланы баскаки (наместники), долженствующие наблюдать за неукоснительным сбором дани и соблюдением ее размеров.Перейдя р.Клязьму у Владимира, монголо-татарская рать Неврюя спешно направилась к Переяславлю-Залесскому, где укрылся кн. Андрей, и, настигнув войско князя, разбило его наголову. Ордынцы разграбили и разорили город, а затем оккупировали всю Владимирскую землю и, возвращаясь в Орду, "прочесали" ее.Ордынское войско согнало и захватило десятки тысяч пленных крестьян (для продажи на восточных рынках) и сотни тысяч голов скота и увело их в Орду. Кн. Андрей с остатками дружины бежал в Новгородскую республику, которая отказалась дать ему убежище, опасаясь ордынских репрессий. Боясь, что кто-либо из "своих" выдаст его Орде, Андрей бежал в Швецию.Русские князья отказались от линии сопротивления и склонились к линии повиновения.Ещё в те времена упоминалось о горных хребтах Орал и отсюда берёт начало названия города!