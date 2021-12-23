Тема правильности визуального и не только визуального информирования клиентов-покупателей в РК всегда актуальна. По крайней мере, правила в этой сфере меняются часто. А в нынешнем году актуальности прибавили инциденты с покупателями, которые общались с не понимавшими их продавцами на казахском языке, уличали в незнании, снимали и распространяли в соцсетях ролики на эту тему. На ситуацию отреагировали правительство и парламент.
Главное - сфера использования русского языка законодательно не сужается. При этом изменения направлены на то, чтобы повысить статус государственного языка, четко в правовом поле обозначив рамки использования русского языка и других, - отметила Кучинская.
Предположу, что для мадам, русский язык- не родной, поэтому она не понимает значения слов русского языка, например, сужается, а также не может воспроивести причинно следственную связь своих силлогизмов.
Цитата:
Предлагаемые поправки уточняют использование «традиционных, исторически сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также других физико-географических объектов на государственном языке». В русскоязычной версии изложения они меняться не должны. - Если город Орал, то в тексте на русском языке уже нельзя писать Уральск, - пояснила Кучинская.
После этого, уже должны быть выставлены ноты протеста, по дипломатическим каналам, ведь многие страны будут игнорировать этот Закон. Например таже Россия, до сих пор официально именует себя Россией, а не Ресей. Этот непорядок нужно исправлять же, немедленно. Япония, Египет, Венгрия. Нда, работы у ономастов, непочатый край. Цитата:
maxsaf: На работе своим показал фотку с конкурса красоты "MISS ORAL". Поугарали, как обычно
В Сальвадоре, есть город Anal, до пары к Oral. Можно сделать городами-побратимами, а что!?
Victor Yang: Это самая большая глупость. Есть разные языки с разными правилами. Хотите чтобы по-русски произносили "Арал" - пожалуйста. И вопрос - при переходе на латиницу, будете ли указывать англоязычным, что правильно по-английски писать Qostanai, а не Kostanay?
Тут другое интересно ведь. Если я верно понимаю, то после перехода на латиницу, в русском тексте нужно будет писать примерно так:
В городе Qostanay прошли соревнования, приехали спортсмены из города Oral, Nur-Sultan,...
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