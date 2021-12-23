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≡ Между правом и обязанностью
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43142
Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 01:00
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Тема правильности визуального и не только визуального информирования клиентов-покупателей в РК всегда актуальна. По крайней мере, правила в этой сфере меняются часто. А в нынешнем году актуальности прибавили инциденты с покупателями, которые общались с не понимавшими их продавцами на казахском языке, уличали в незнании, снимали и распространяли в соцсетях ролики на эту тему. На ситуацию отреагировали правительство и парламент.


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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14675
Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 10:56
#15
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Цитата:
maxsaf:
На работе своим показал фотку с конкурса красоты "MISS ORAL". Поугарали, как обычно

Тогда весь интернет ржал. С тех пор конкурс называется Мисс Уральск.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2332
Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 12:02
#16
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Цитата:
Victor Yang:
С тех пор конкурс называется Мисс Уральск.

теперь надо будет соблюдать закон и писать Oral.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7110
Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 13:30
#17
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Цитата:
Victor Yang:
тех пор конкурс называется Мисс Уральск.

Ну это же нарушение, если по закону..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14675
Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 13:34
#18
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Цитата:
111:
это же нарушение, если по закону..

Если по закону - то смешно всему миру и комплексы у победительницы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14914
Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 13:43
#19
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городу Орал прямо таки в руки просится город побратим.
Находится он в Бельгии, в провинции Валлония.
название города- из трех букв,которые у нас на заборах пишут.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7110
Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 13:54
#20
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Цитата:
Victor Yang:
Если по закону - то

Ну по идее так и надо было оставлять.
А так какое то двуличие
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23671
Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 14:14
#21
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Цитата:
alex_60:
название города- из трех букв,которые у нас на заборах пишут.

Искал на карте. Не нашёл. Выставь фотку... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14914
Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 14:34
#22
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Цитата:
drakon:
Искал на карте. Не нашёл. Выставь фотку..


город из трех букв
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23671
Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 14:40
#23
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Цитата:
alex_60:
город из трех букв

Надо будет - съездить... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14914
Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 14:42
#24
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Цитата:
drakon:
Надо будет - съездить.


красивый город.
прочти всю статью.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14675
Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 15:49
#25
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Цитата:
alex_60:
город из трех букв

Теперь можно официально посылать, только не НА, а В. С уточнением в скобках.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
534
Re: Между правом и обязанностью
Отправлено: 24.12.21 - 00:14
#26
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Цитата:
Главное - сфера использования русского языка законодательно не сужается. При этом изменения направлены на то, чтобы повысить статус государственного языка, четко в правовом поле обозначив рамки использования русского языка и других, - отметила Кучинская.

Предположу, что для мадам, русский язык- не родной, поэтому она не понимает значения слов русского языка, например, сужается, а также не может воспроивести причинно следственную связь своих силлогизмов.

Цитата:
Предлагаемые поправки уточняют использование «традиционных, исторически сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также других физико-географических объектов на государственном языке». В русскоязычной версии изложения они меняться не должны.
- Если город Орал, то в тексте на русском языке уже нельзя писать Уральск, - пояснила Кучинская.

После этого, уже должны быть выставлены ноты протеста, по дипломатическим каналам, ведь многие страны будут игнорировать этот Закон. Например таже Россия, до сих пор официально именует себя Россией, а не Ресей. Этот непорядок нужно исправлять же, немедленно. Япония, Египет, Венгрия.
Нда, работы у ономастов, непочатый край.
Цитата:
maxsaf:
На работе своим показал фотку с конкурса красоты "MISS ORAL". Поугарали, как обычно

В Сальвадоре, есть город Anal, до пары к Oral. Можно сделать городами-побратимами, а что!?
:-o
Профайл
В
§ Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7623
Re: Между правом и обязанностью
Отправлено: 24.12.21 - 12:08
#27
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Цитата:
Victor Yang:
Это самая большая глупость. Есть разные языки с разными правилами. Хотите чтобы по-русски произносили "Арал" - пожалуйста. И вопрос - при переходе на латиницу, будете ли указывать англоязычным, что правильно по-английски писать Qostanai, а не Kostanay?


Тут другое интересно ведь.
Если я верно понимаю, то после перехода на латиницу, в русском тексте нужно будет писать примерно так:

В городе Qostanay прошли соревнования, приехали спортсмены из города Oral, Nur-Sultan,...

Выглядеть будет феерично.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1053
Между правом и обязанностью
Отправлено: 24.12.21 - 12:18
#28
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Цитата:
alex_60:

название города- из трех букв,которые у нас на заборах пишут.
---
Неужели Мир?!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1053
Между правом и обязанностью
Отправлено: 24.12.21 - 12:21
#29
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Цитата:
alex_60:
н

название города- из трех букв,
---
После того, как название Уфы стали писать на башкирском, город прозвали "три шурупа".
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