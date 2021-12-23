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Главное - сфера использования русского языка законодательно не сужается. При этом изменения направлены на то, чтобы повысить статус государственного языка, четко в правовом поле обозначив рамки использования русского языка и других, - отметила Кучинская.

Предлагаемые поправки уточняют использование «традиционных, исторически сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также других физико-географических объектов на государственном языке». В русскоязычной версии изложения они меняться не должны.

- Если город Орал, то в тексте на русском языке уже нельзя писать Уральск, - пояснила Кучинская.



maxsaf:

На работе своим показал фотку с конкурса красоты "MISS ORAL". Поугарали, как обычно

Цитата:Предположу, что для мадам, русский язык- не родной, поэтому она не понимает значения слов русского языка, например, сужается, а также не может воспроивести причинно следственную связь своих силлогизмов.Цитата:После этого, уже должны быть выставлены ноты протеста, по дипломатическим каналам, ведь многие страны будут игнорировать этот Закон. Например таже Россия, до сих пор официально именует себя Россией, а не Ресей. Этот непорядок нужно исправлять же, немедленно. Япония, Египет, Венгрия.Нда, работы у ономастов, непочатый край.Цитата:В Сальвадоре, есть город Anal, до пары к Oral. Можно сделать городами-побратимами, а что!?