Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Почему глава МЧС получает 1 млн тенге в месяц, а пожарный 140 тысяч? Мнение Юрия Ильина
Почему глава МЧС получает 1 млн тенге в месяц, а пожарный 140 тысяч? Мнение Юрия Ильина
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 74, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 73
|Зарегистрированные пользователи: юля елиссева
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать