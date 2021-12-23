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≡ Почему глава МЧС получает 1 млн тенге в месяц, а пожарный 140 тысяч? Мнение Юрия Ильина
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43142
Почему глава МЧС получает 1 млн тенге в месяц, а пожарный 140 тысяч? Мнение Юрия Ильина
Отправлено: 23.12.21 - 15:04
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Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин ответил на вопрос о справедливости оплаты труда главы ведомства и рядовых подчинённых. По словам главы МЧС, пожарный несёт службу не каждый день, а министр работает круглосуточно.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7110
Re: Почему глава МЧС получает 1 млн тенге в месяц, а пожарный...
Отправлено: 23.12.21 - 15:04
#1
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- "Если разбираться конкретно, пожарный не несёт службу каждые сутки, иногда работает через два-три дня. Министр же несёт службу круглосуточно – 24 часа в сутки. И ответственность у министра не меньше, чем у рядового пожарного",

Ну да, это конечно верно..
Бедные чиновники, работают каждый день практически, теряют из за этого здоровье, покой..
А вот какие то пожарные отдыхают еще при этом..
Можно вообще им не платить..
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2332
Почему глава МЧС получает 1 млн тенге в месяц, а пожарный 140 тысяч? Мнение Юрия Ильина
Отправлено: 23.12.21 - 15:15
#2
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дурацкая постановка вопроса. Думаю что в США и в странах Западной Европы, разница в зарплате рядового пожарного и министра тоже не менее чем 10 кратная. Все таки одно дело быть рядовым специалистом и отвечать за свой узкий фронт работы или целым министерством руководить. Просто в нормальных странах рядовые сотрудники не получают мизерную зарплату, а потому и не задаются вопросом, а сколько получает министр
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2299
Re: Почему глава МЧС получает 1 млн тенге в месяц, а пожарный...
Отправлено: 23.12.21 - 16:50
#3
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Цитата://Министр же несёт службу круглосуточно – 24 часа в сутки. И ответственность у министра не меньше, чем у рядового пожарного",//

То есть,зарплата разная, а ответственность почти одинаковая.
Неплохо устроились казахские министры!!!
Интересно: - выгнанный министр обороны понёс хоть какую то ответственность за безалаберность, халатность, разгильдяйство и коррупцию в войсках приведшие к ежегодным взрывам в арт.складах и унёсшие человеческие жизни??
Вроде, он как бы не по детски и обиделся при этом, когда его спросили об ответственности.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
127
Re: Почему глава МЧС получает 1 млн тенге в месяц, а пожарный...
Отправлено: 23.12.21 - 18:43
#4
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Министр тоже когда то начинал с такой зарплаты и только своим трудом достиг того, что имеет. Давайте установим единую ЗП по всей республике и тогда самыми востребованными будут профессии, которые не требуют ответственности и ума. А чего, ходи 2 раза в неделю на работу и получай как все.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
534
Re: Почему глава МЧС получает 1 млн тенге в месяц, а пожарный...
Отправлено: 23.12.21 - 23:31
#5
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Цитата:
юля елиссева:
дурацкая постановка вопроса

Ответ министра, не менее такой же. У них видать с мозгом что-то случается, от круглосуточной работы, как с тем акимом, который сравнивал себя с фараоном и цитировал Гебельса.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1197
Re: Почему глава МЧС получает 1 млн тенге в месяц, а пожарный...
Отправлено: 24.12.21 - 12:09
#6
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Там ещё у министра наверное т.н. оздоровительные в размере 3-х окладов перед отпуском.
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