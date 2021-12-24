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[Исправлено: alex_60, 24.12.2021 - 09:25]

а совсем недавно было так,год 2013,4 ноября.цитаты оттуда//Что касается ледового городка, то в этом году их «вырастет» сразу три. На площади перед областным акиматом планируют построить горку, лабиринт, ледяные ограждения и снежные фигуры. Перед административным центром АО «Интергаз Центральная Азия» возведут ледовый городок и традиционный каток. За счет меценатов в районе строящегося теннисного центра (район городского пляжа) будет установлена горка и залит каток./////Как доложил Калиев, по пр. Абая уже установили 23 свето-диодных панно и 95 кронштейнов, по ул. Вионов-Интернационалистов - 5 панно и 16 кронштейнов, по пр. Аль-Фараби - 6 панно и 48 кронштейнов. Работа продолжается. В этом году вновь будет объявлен конкурс на лучшее оформление здания, продлится он с 25 ноября по 25 декабря. Поэтому, к 20 ноября предприятия всех форм собственности должны закончить новогоднее оформление зданий.//////- За каждой улицей закреплено ответственное лицо, которое следит за оформление города, - говорит Калиев, - сегодня малый и средний бизнес оформляет только входные группы, а этого недостаточно. Нам бы хотелось, чтобы руководители предприятий приняли активное участие в украшении областного центра.///