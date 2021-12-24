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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1048
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 06:15
#5416
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Цитата:
ACROS:

почти как гандон
---
Правильное название - кондом. По фамилии английского врача, который и придумал этот гумовий нацюцюрник(привет украинцам, живущим в Канаде и не знающим родной язык!)
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1048
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 06:28
#5417
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У нас морозы, до -28.Но на выходные обещают потепление до -2.А на Новый Год снова похолодание до -31. Вот такие качели...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14910
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 09:00
#5418
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Цитата:
Уже не ваш земляк:


что так тебя терзает тема Канады?
все успокоиться не можешь?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14910
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 09:14
#5419
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не очень позитивные новости из мира футбола.
ФИФА опубликовала последний в 2021 году обновленный рейтинг среди футбольных сборных,
Сборная Казахстана заняла 119-е место из 210 федераций.
Следом расположились Азербайджан (120), Зимбабве (121), Гватемала (122), Фарерские острова (123) и Того (124).
Опередили казахстанцев в рейтинге команды Мозамбика (118), Ливии (117), Таджикистана (116), Таиланда (115), Экваториальной Гвинеи (114) и Нигера (113).
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2298
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 09:17
#5420
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Правильное название - кондом


Вы и я пишем оба правильно: вы имеете ввиду изобретателя резинотехнического изделия №2 ( так в СССР, в пору моей молодости называлось противозачаточное средство -презерватив), а я имел ввиду французского писателя-фантаста Ив Гандона жившего в 1899-1975 гг.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14910
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 09:23
#5421
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а совсем недавно было так,год 2013,4 ноября.
новогоднее оформление должно быть закончено до 20 ноября

цитаты оттуда
//Что касается ледового городка, то в этом году их «вырастет» сразу три. На площади перед областным акиматом планируют построить горку, лабиринт, ледяные ограждения и снежные фигуры. Перед административным центром АО «Интергаз Центральная Азия» возведут ледовый городок и традиционный каток. За счет меценатов в районе строящегося теннисного центра (район городского пляжа) будет установлена горка и залит каток.//

///Как доложил Калиев, по пр. Абая уже установили 23 свето-диодных панно и 95 кронштейнов, по ул. Вионов-Интернационалистов - 5 панно и 16 кронштейнов, по пр. Аль-Фараби - 6 панно и 48 кронштейнов. Работа продолжается. В этом году вновь будет объявлен конкурс на лучшее оформление здания, продлится он с 25 ноября по 25 декабря. Поэтому, к 20 ноября предприятия всех форм собственности должны закончить новогоднее оформление зданий.///

///- За каждой улицей закреплено ответственное лицо, которое следит за оформление города, - говорит Калиев, - сегодня малый и средний бизнес оформляет только входные группы, а этого недостаточно. Нам бы хотелось, чтобы руководители предприятий приняли активное участие в украшении областного центра.///

[Исправлено: alex_60, 24.12.2021 - 09:25]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14910
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.12.21 - 09:28
#5422
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Цитата:
ACROS:
Обидно, как то назвали - конус,


официальное название- конструкция "Новогодняя елка"
в обиходе-конус.

[Исправлено: alex_60, 24.12.2021 - 09:29]
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