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≡ В финале чемпионата Казахстана по боксу выступит костанайский спортсмен
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43140
В финале чемпионата Казахстана по боксу выступит костанайский спортсмен
Отправлено: 24.12.21 - 06:19
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В Уральске подошел к завершению чемпионат Казахстана по боксу среди мужчин. Арапов стал единственным представителем Костанайской области, пробившимся в полуфинал чемпионата Казахстана.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1048
Re: В финале чемпионата Казахстана по боксу выступит...
Отправлено: 24.12.21 - 06:19
#1
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Так в Уральске или в Орале?!
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