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Вместе с соседями встретим Новый год
Вместе с соседями встретим Новый год
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43139
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 23.12.21 - 01:07
Акимат Костаная, как и в прошлом году, из-за пандемии КВИ отказался от больших горок и ледяного городка в центре города. Зато все больше активистов украшают свои дворы и подъезды гирляндами и игрушками. Причем в этот раз на их инициативы оказала влияние... жилищная реформа. Как костанайцы поднимают себе настроение в ожидании главного праздника года, изучала «Наша Газета».
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8000
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 24.12.21 - 00:26
Цитата:
Ага, щас тебе все секреты раскрыл!
111:
Это ее нужно каждый день поливать что ли?
Это ее нужно каждый день поливать что ли?
Ага, щас тебе все секреты раскрыл!
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 24.12.21 - 00:30
Цитата:
Аж интернет у меня исчез на секунды..
Но я то занимаюсь штангой, во сне..
yudjin:
то для поддержания фигуры это полезно.. А кому то и пиво для фигуры по ночам
то для поддержания фигуры это полезно.. А кому то и пиво для фигуры по ночам
Аж интернет у меня исчез на секунды..
Но я то занимаюсь штангой, во сне..
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 24.12.21 - 00:31
Цитата:
Да ладно, так примерно и ожидал..
Секретов полно в тырнете и в тех, кто делает это, так, просто хотелось чтоб ты иногда хоть был открытым, я например все говорю если знаю..
yudjin:
Ага, щас тебе все секреты раскрыл!
Ага, щас тебе все секреты раскрыл!
Да ладно, так примерно и ожидал..
Секретов полно в тырнете и в тех, кто делает это, так, просто хотелось чтоб ты иногда хоть был открытым, я например все говорю если знаю..
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 24.12.21 - 00:34
Это фото когда перед тем как уходить, когда нас попросили с первых ступенек с акимата..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 534
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 24.12.21 - 00:38
Цитата:
Извини, не подумавши ляпнул. Я ж понмаю, семья малоимущая, денег на фитнесс не имеется. А у тебя вишь какая стратегия. Иньересуюсь, ведь горки же не каждый день строят, даже не каждый месяц. И как ты в остальное время выкручиваешься? Заставляешь на Складской, мешки с картошкой разгружать или уголь-грузить?
И вдогон, вопрос. Ты все уши прожужжал, что предложил горку построить и елку нарядить. А в репортаже об тебе-ни слова.
Они тебя затерли изза твоей природной скромности или они вообще НГ чтоле, не читают!?
Непорядок, однако!
111:
Ей тоже зарядка нужна.. На секции не ходит, жим штангой не делает. Пусть хоть горки делает что ли.. И то для поддержания фигуры это полезно..
Ей тоже зарядка нужна.. На секции не ходит, жим штангой не делает. Пусть хоть горки делает что ли.. И то для поддержания фигуры это полезно..
Извини, не подумавши ляпнул. Я ж понмаю, семья малоимущая, денег на фитнесс не имеется. А у тебя вишь какая стратегия. Иньересуюсь, ведь горки же не каждый день строят, даже не каждый месяц. И как ты в остальное время выкручиваешься? Заставляешь на Складской, мешки с картошкой разгружать или уголь-грузить?
И вдогон, вопрос. Ты все уши прожужжал, что предложил горку построить и елку нарядить. А в репортаже об тебе-ни слова.
Они тебя затерли изза твоей природной скромности или они вообще НГ чтоле, не читают!?
Непорядок, однако!
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 24.12.21 - 00:39
- Сначала соберите весь оставшийся в округе снег, сложите его в ведра и смешайте с водой, чтобы получить штукатурную липкую смесь, как у настоящих строителей. Этой массы нужно будет очень много.
Вот этого например я не знал..
Потом еще какие то примочки..
Вот этого например я не знал..
Потом еще какие то примочки..
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 24.12.21 - 00:43
Цитата:
Это не телефонный как говорится разговор..
Я предложил, люди поддержали..
Я предложил еще несколько важных идей и люди это поддержали и сделали..
Ну а репортаж, я же на поминках сказал что был, приехали только в 17.00..
О корреспонденте узнали только в 15.30.
Don Julio:
. А в репортаже об тебе-ни слова.
. А в репортаже об тебе-ни слова.
Это не телефонный как говорится разговор..
Я предложил, люди поддержали..
Я предложил еще несколько важных идей и люди это поддержали и сделали..
Ну а репортаж, я же на поминках сказал что был, приехали только в 17.00..
О корреспонденте узнали только в 15.30.
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 24.12.21 - 00:45
Цитата:
Кто о чем...
Поверь, у нас всегда есть что то подгружать выгружать и с кого то получать..
Don Julio:
И как ты в остальное время выкручиваешься? Заставляешь на Складской, мешки с картошкой разгружать или уголь-грузить
И как ты в остальное время выкручиваешься? Заставляешь на Складской, мешки с картошкой разгружать или уголь-грузить
Кто о чем...
Поверь, у нас всегда есть что то подгружать выгружать и с кого то получать..
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 24.12.21 - 00:46
Цитата:
Нет, я предложил елку.
Don Julio:
елку нарядить.
елку нарядить.
Нет, я предложил елку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 534
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 24.12.21 - 00:47
Цитата:
Какой разряд?
Цитата:
Ой, не ценишь ты себя!
Тебе вмаслихат бы надо, а может, вАкимы...
111:
Но я то занимаюсь штангой, во сне..
Но я то занимаюсь штангой, во сне..
Какой разряд?
Цитата:
111:
Я предложил еще несколько важных идей и люди это поддержали и сделали..
Я предложил еще несколько важных идей и люди это поддержали и сделали..
Ой, не ценишь ты себя!
Тебе вмаслихат бы надо, а может, вАкимы...
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 24.12.21 - 00:53
Цитата:
Главное это пошло, как я предложил..
Тот же фонд двора, куда собираем деньги, кто неравнодушен к двору..
А ведь я только приехал..
Ну да, там много мелких проблем, но посмотрим как будет, если ты тут живешь, то и делать что то обязан.
На следующий год посадим каждый в нашей семье деревце, хотел у уида спросить, но тот конечно не скажет, пойдем как говорится методом тыка..
Тем более уже активист один посадил..
Просто тут засажено все, еще и место найти надо..
Don Julio:
Ой, не ценишь ты себя! Тебе вмаслихат бы надо, а может, вАкимы
Ой, не ценишь ты себя! Тебе вмаслихат бы надо, а может, вАкимы
Главное это пошло, как я предложил..
Тот же фонд двора, куда собираем деньги, кто неравнодушен к двору..
А ведь я только приехал..
Ну да, там много мелких проблем, но посмотрим как будет, если ты тут живешь, то и делать что то обязан.
На следующий год посадим каждый в нашей семье деревце, хотел у уида спросить, но тот конечно не скажет, пойдем как говорится методом тыка..
Тем более уже активист один посадил..
Просто тут засажено все, еще и место найти надо..
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 24.12.21 - 00:57
Главное как говорится результат, ну а нападки тех, кто ничего не делает ни у себя, ни ради других, просто к этому надо привыкнуть..
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