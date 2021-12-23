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≡ Вместе с соседями встретим Новый год
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43139
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 23.12.21 - 01:07
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Акимат Костаная, как и в прошлом году, из-за пандемии КВИ отказался от больших горок и ледяного городка в центре города. Зато все больше активистов украшают свои дворы и подъезды гирляндами и игрушками. Причем в этот раз на их инициативы оказала влияние... жилищная реформа. Как костанайцы поднимают себе настроение в ожидании главного праздника года, изучала «Наша Газета».


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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8000
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 24.12.21 - 00:26
#30
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Цитата:
111:
Это ее нужно каждый день поливать что ли?

Ага, щас тебе все секреты раскрыл!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7104
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 24.12.21 - 00:30
#31
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Цитата:
yudjin:
то для поддержания фигуры это полезно.. А кому то и пиво для фигуры по ночам

Аж интернет у меня исчез на секунды..
Но я то занимаюсь штангой, во сне..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7104
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 24.12.21 - 00:31
#32
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Цитата:
yudjin:
Ага, щас тебе все секреты раскрыл!

Да ладно, так примерно и ожидал..
Секретов полно в тырнете и в тех, кто делает это, так, просто хотелось чтоб ты иногда хоть был открытым, я например все говорю если знаю..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7104
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 24.12.21 - 00:34
#33
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Это фото когда перед тем как уходить, когда нас попросили с первых ступенек с акимата..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
534
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 24.12.21 - 00:38
#34
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Цитата:
111:
Ей тоже зарядка нужна.. На секции не ходит, жим штангой не делает. Пусть хоть горки делает что ли.. И то для поддержания фигуры это полезно..

Извини, не подумавши ляпнул. Я ж понмаю, семья малоимущая, денег на фитнесс не имеется. А у тебя вишь какая стратегия. Иньересуюсь, ведь горки же не каждый день строят, даже не каждый месяц. И как ты в остальное время выкручиваешься? Заставляешь на Складской, мешки с картошкой разгружать или уголь-грузить?
И вдогон, вопрос. Ты все уши прожужжал, что предложил горку построить и елку нарядить. А в репортаже об тебе-ни слова.
Они тебя затерли изза твоей природной скромности или они вообще НГ чтоле, не читают!?
Непорядок, однако!
:oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7104
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 24.12.21 - 00:39
#35
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- Сначала соберите весь оставшийся в округе снег, сложите его в ведра и смешайте с водой, чтобы получить штукатурную липкую смесь, как у настоящих строителей. Этой массы нужно будет очень много.

Вот этого например я не знал..
Потом еще какие то примочки..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7104
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 24.12.21 - 00:43
#36
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Цитата:
Don Julio:
. А в репортаже об тебе-ни слова.

Это не телефонный как говорится разговор..
Я предложил, люди поддержали..
Я предложил еще несколько важных идей и люди это поддержали и сделали..
Ну а репортаж, я же на поминках сказал что был, приехали только в 17.00..
О корреспонденте узнали только в 15.30.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7104
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 24.12.21 - 00:45
#37
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Цитата:
Don Julio:
И как ты в остальное время выкручиваешься? Заставляешь на Складской, мешки с картошкой разгружать или уголь-грузить

Кто о чем...
Поверь, у нас всегда есть что то подгружать выгружать и с кого то получать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7104
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 24.12.21 - 00:46
#38
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Цитата:
Don Julio:
елку нарядить.

Нет, я предложил елку.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
534
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 24.12.21 - 00:47
#39
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Цитата:
111:
Но я то занимаюсь штангой, во сне..

Какой разряд?

Цитата:
111:
Я предложил еще несколько важных идей и люди это поддержали и сделали..

Ой, не ценишь ты себя!
Тебе вмаслихат бы надо, а может, вАкимы...
:-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7104
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 24.12.21 - 00:53
#40
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Цитата:
Don Julio:
Ой, не ценишь ты себя! Тебе вмаслихат бы надо, а может, вАкимы

Главное это пошло, как я предложил..
Тот же фонд двора, куда собираем деньги, кто неравнодушен к двору..
А ведь я только приехал..
Ну да, там много мелких проблем, но посмотрим как будет, если ты тут живешь, то и делать что то обязан.
На следующий год посадим каждый в нашей семье деревце, хотел у уида спросить, но тот конечно не скажет, пойдем как говорится методом тыка..
Тем более уже активист один посадил..
Просто тут засажено все, еще и место найти надо..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7104
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 24.12.21 - 00:57
#41
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Главное как говорится результат, ну а нападки тех, кто ничего не делает ни у себя, ни ради других, просто к этому надо привыкнуть..
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