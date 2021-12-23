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Ей тоже зарядка нужна.. На секции не ходит, жим штангой не делает. Пусть хоть горки делает что ли.. И то для поддержания фигуры это полезно..

Цитата:Извини, не подумавши ляпнул. Я ж понмаю, семья малоимущая, денег на фитнесс не имеется. А у тебя вишь какая стратегия. Иньересуюсь, ведь горки же не каждый день строят, даже не каждый месяц. И как ты в остальное время выкручиваешься? Заставляешь на Складской, мешки с картошкой разгружать или уголь-грузить?И вдогон, вопрос. Ты все уши прожужжал, что предложил горку построить и елку нарядить. А в репортаже об тебе-ни слова.Они тебя затерли изза твоей природной скромности или они вообще НГ чтоле, не читают!?Непорядок, однако!