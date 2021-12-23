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≡ Торжественно и лаконично - Огни главной новогодней ёлки зажгли в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43138
Торжественно и лаконично - Огни главной новогодней ёлки зажгли в Костанае
Отправлено: 23.12.21 - 22:08
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В роли деда Мороза в этом году выступил старшеклассник из СШ №2 Костаная Данил Рябчинский. Дед Мороз вместе со Снегурочкой поздравили детей и зажгли огни ёлки. Правда покинуть праздник им просто так не дали. Сказочных персонажей быстро обступили дети, которые только и успевали меняться друг с другом местами, чтобы сделать фото на память.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7088
Re: Торжественно и лаконично - Огни главной новогодней ёлки...
Отправлено: 23.12.21 - 22:08
#1
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Прикольно когда в живую..
С Аль Фараби 85 поехал на машине и хотел ее поставить за акиматом..
Ога..
Ровно 30 минут ехал вокруг этой елки, и в итоге заехал к себе во двор.
Такие пробки..
Несколько тысяч авто пригвоздилось по центру..
А елка то оказывается от нашего дома в ста метрах....
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7088
Торжественно и лаконично - Огни главной новогодней ёлки зажгли в Костанае
Отправлено: 23.12.21 - 22:13
#2
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А это еще что..

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2297
Re: Торжественно и лаконично - Огни главной новогодней ёлки...
Отправлено: 23.12.21 - 23:08
#3
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Цитата://наша страна вошла в 50 развитых стран мира.//

Страна: - Казахстан; Государство: - Республика Казахстан.

Наша страна НИКОГДА не входила в 50-ку развитых стран мира; а государство Казахстан вроде находиться на 56-месте в рейтинге индустриально развитых государств мира. И это идеологически выверенная речь?? Гнать в шею его спичрайтера.
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