Re: Торжественно и лаконично - Огни главной новогодней ёлки...

Отправлено: - 22:08

Прикольно когда в живую..

С Аль Фараби 85 поехал на машине и хотел ее поставить за акиматом..

Ога..

Ровно 30 минут ехал вокруг этой елки, и в итоге заехал к себе во двор.

Такие пробки..

Несколько тысяч авто пригвоздилось по центру..

А елка то оказывается от нашего дома в ста метрах....