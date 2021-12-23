Отправлено: - 22:54

yudjin:

каждая школа может поставить елку перед входом, во дворе, если внутри нельзя.

yudjin:

Наш ПКСК очень нам помогает! Я вообще считаю, что ОСИ неприемлемо для нашего города.

Цитата:Может, но не хочет: - стандартно денег нет, а те которые сэкономили( порядка 700 000 тенге), лучше разделить между своими БЕЗИНИЦИАТИВНЫМИ работниками, которые просто сидят на своих рабочих креслах и не имеют взыскании за инициативы, например, по поводу красочного оформления встречи Нового года.Цитата:Есть такое понятие: - многоукладность экономики.Что такое ОСИ - по сути это "канцелярско-бюрократическая" идея какого то высокопоставленного чиновника, одержимого идеей ВСЁ, буквально ВСЁ, свалить с головы государства, на головы, в данном конкретном случае, собственников квартир, маркируемое под лозунгом: - государство НЕ МОЖЕТ ВСЁ содержать.ПКСК, ОСИ или ещё что то другое - всё это имеет право жить; какое из них устраивает собственникам квартир ( по сути - они УЧРЕДИТЕЛИ той или иной формы содержания жилья) то пусть оно и существует. Завтра в процессе эволюции, но не рождённое в головах чиновников, обязательно появиться что то другое , новое, более прогрессивное и рациональное.