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Вместе с соседями встретим Новый год
Вместе с соседями встретим Новый год
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43138
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 23.12.21 - 01:07
Акимат Костаная, как и в прошлом году, из-за пандемии КВИ отказался от больших горок и ледяного городка в центре города. Зато все больше активистов украшают свои дворы и подъезды гирляндами и игрушками. Причем в этот раз на их инициативы оказала влияние... жилищная реформа. Как костанайцы поднимают себе настроение в ожидании главного праздника года, изучала «Наша Газета».
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14904
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 23.12.21 - 15:01
Цитата:
5 декабря так писали
//В Нур-Султане к началу зимы уже достаточно снега, а значит,
в городе появится много снежных горок, ледовых городков и других мест уличного досуга для детей и взрослых.//
в Аркалыке точно ,в Карасу вроде горки есть
или делают еще,тоже писали.
по линии акимата.
yudjin:
По методичке из Астаны,
По методичке из Астаны,
5 декабря так писали
//В Нур-Султане к началу зимы уже достаточно снега, а значит,
в городе появится много снежных горок, ледовых городков и других мест уличного досуга для детей и взрослых.//
в Аркалыке точно ,в Карасу вроде горки есть
или делают еще,тоже писали.
по линии акимата.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14904
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 23.12.21 - 15:03
математику все уже пофик, надоело.
а сказать я устал, я ухожу не может...
а сказать я устал, я ухожу не может...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7998
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 23.12.21 - 15:11
Цитата:
из-за погоды и других личных причин
111:
Из за Ковида?
Из за Ковида?
из-за погоды и других личных причин
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7088
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 23.12.21 - 15:15
Цитата:
А, понятно..
А личных причин во дворе хватает..
Таких скрытых..
yudjin:
из-за погоды и других личных причин
из-за погоды и других личных причин
А, понятно..
А личных причин во дворе хватает..
Таких скрытых..
Re: Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 23.12.21 - 22:06
Цитата:
Скорее всего - это причина и есть.
yudjin:
нежеланию?
нежеланию?
Скорее всего - это причина и есть.
Re: Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 23.12.21 - 22:11
Цитата:
Может, но у них там, всё стандартно, по протоколу: - я солдат, как скажет президент. Так отвечает на вопросы журналистов и рядовой министр ( правда с вызовом и обидой в голосе) и нерядовой аким.
alex_60:
я ухожу не может.
я ухожу не может.
Может, но у них там, всё стандартно, по протоколу: - я солдат, как скажет президент. Так отвечает на вопросы журналистов и рядовой министр ( правда с вызовом и обидой в голосе) и нерядовой аким.
Re: Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 23.12.21 - 22:54
Цитата:
Может, но не хочет: - стандартно денег нет, а те которые сэкономили( порядка 700 000 тенге), лучше разделить между своими БЕЗИНИЦИАТИВНЫМИ работниками, которые просто сидят на своих рабочих креслах и не имеют взыскании за инициативы, например, по поводу красочного оформления встречи Нового года.
Цитата:
Есть такое понятие: - многоукладность экономики.
Что такое ОСИ - по сути это "канцелярско-бюрократическая" идея какого то высокопоставленного чиновника, одержимого идеей ВСЁ, буквально ВСЁ, свалить с головы государства, на головы, в данном конкретном случае, собственников квартир, маркируемое под лозунгом: - государство НЕ МОЖЕТ ВСЁ содержать.
ПКСК, ОСИ или ещё что то другое - всё это имеет право жить; какое из них устраивает собственникам квартир ( по сути - они УЧРЕДИТЕЛИ той или иной формы содержания жилья) то пусть оно и существует. Завтра в процессе эволюции, но не рождённое в головах чиновников, обязательно появиться что то другое , новое, более прогрессивное и рациональное.
yudjin:
каждая школа может поставить елку перед входом, во дворе, если внутри нельзя.
каждая школа может поставить елку перед входом, во дворе, если внутри нельзя.
Может, но не хочет: - стандартно денег нет, а те которые сэкономили( порядка 700 000 тенге), лучше разделить между своими БЕЗИНИЦИАТИВНЫМИ работниками, которые просто сидят на своих рабочих креслах и не имеют взыскании за инициативы, например, по поводу красочного оформления встречи Нового года.
Цитата:
yudjin:
Наш ПКСК очень нам помогает! Я вообще считаю, что ОСИ неприемлемо для нашего города.
Наш ПКСК очень нам помогает! Я вообще считаю, что ОСИ неприемлемо для нашего города.
Есть такое понятие: - многоукладность экономики.
Что такое ОСИ - по сути это "канцелярско-бюрократическая" идея какого то высокопоставленного чиновника, одержимого идеей ВСЁ, буквально ВСЁ, свалить с головы государства, на головы, в данном конкретном случае, собственников квартир, маркируемое под лозунгом: - государство НЕ МОЖЕТ ВСЁ содержать.
ПКСК, ОСИ или ещё что то другое - всё это имеет право жить; какое из них устраивает собственникам квартир ( по сути - они УЧРЕДИТЕЛИ той или иной формы содержания жилья) то пусть оно и существует. Завтра в процессе эволюции, но не рождённое в головах чиновников, обязательно появиться что то другое , новое, более прогрессивное и рациональное.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7088
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 23.12.21 - 23:48
-Сложность в том, что делаю я ее преимущественно один, еще и после работы, вечерами. Помощи от других жителей мало
Меня жена погнала, так бы тоже может быть и спал дальше..
Все дело в женах..
Меня жена погнала, так бы тоже может быть и спал дальше..
Все дело в женах..
-
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