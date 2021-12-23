Прогноз на 5 дней
пасмурно-12°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 89% влажность
  • З-ЮЗ, 6.99 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вместе с соседями встретим Новый год
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43138
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 23.12.21 - 01:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат Костаная, как и в прошлом году, из-за пандемии КВИ отказался от больших горок и ледяного городка в центре города. Зато все больше активистов украшают свои дворы и подъезды гирляндами и игрушками. Причем в этот раз на их инициативы оказала влияние... жилищная реформа. Как костанайцы поднимают себе настроение в ожидании главного праздника года, изучала «Наша Газета».


Читать статью

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14904
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 23.12.21 - 15:01
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
По методичке из Астаны,


5 декабря так писали
//В Нур-Султане к началу зимы уже достаточно снега, а значит,
в городе появится много снежных горок, ледовых городков и других мест уличного досуга для детей и взрослых.//

в Аркалыке точно ,в Карасу вроде горки есть
или делают еще,тоже писали.
по линии акимата.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14904
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 23.12.21 - 15:03
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
математику все уже пофик, надоело.
а сказать я устал, я ухожу не может...
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7998
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 23.12.21 - 15:11
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Из за Ковида?

из-за погоды и других личных причин
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7088
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 23.12.21 - 15:15
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
из-за погоды и других личных причин

А, понятно..
А личных причин во дворе хватает..
Таких скрытых..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2297
Re: Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 23.12.21 - 22:06
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
нежеланию?


Скорее всего - это причина и есть.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2297
Re: Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 23.12.21 - 22:11
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
я ухожу не может.


Может, но у них там, всё стандартно, по протоколу: - я солдат, как скажет президент. Так отвечает на вопросы журналистов и рядовой министр ( правда с вызовом и обидой в голосе) и нерядовой аким.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2297
Re: Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 23.12.21 - 22:54
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
каждая школа может поставить елку перед входом, во дворе, если внутри нельзя.


Может, но не хочет: - стандартно денег нет, а те которые сэкономили( порядка 700 000 тенге), лучше разделить между своими БЕЗИНИЦИАТИВНЫМИ работниками, которые просто сидят на своих рабочих креслах и не имеют взыскании за инициативы, например, по поводу красочного оформления встречи Нового года.

Цитата:
yudjin:
Наш ПКСК очень нам помогает! Я вообще считаю, что ОСИ неприемлемо для нашего города.


Есть такое понятие: - многоукладность экономики.

Что такое ОСИ - по сути это "канцелярско-бюрократическая" идея какого то высокопоставленного чиновника, одержимого идеей ВСЁ, буквально ВСЁ, свалить с головы государства, на головы, в данном конкретном случае, собственников квартир, маркируемое под лозунгом: - государство НЕ МОЖЕТ ВСЁ содержать.
ПКСК, ОСИ или ещё что то другое - всё это имеет право жить; какое из них устраивает собственникам квартир ( по сути - они УЧРЕДИТЕЛИ той или иной формы содержания жилья) то пусть оно и существует. Завтра в процессе эволюции, но не рождённое в головах чиновников, обязательно появиться что то другое , новое, более прогрессивное и рациональное.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7088
Вместе с соседями встретим Новый год
Отправлено: 23.12.21 - 23:48
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-Сложность в том, что делаю я ее преимущественно один, еще и после работы, вечерами. Помощи от других жителей мало

Меня жена погнала, так бы тоже может быть и спал дальше..
Все дело в женах..
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 82, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 81
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS