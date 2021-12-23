Re: Школьный междусобойчик (общегородское школьное собрание)

Отправлено: - 21:06

Цитата:/



1. В Казахстане проживают 5 623 387 детей в возрасте от 0 до 17 лет, и с начала пандемии умерли двое детей от коронавируса, это 0,000035%, зачем прививать детей, если их иммунитет сам справляется?



2. Если Пфайзер от SARS-CoV-2, то зачем прививать от им от Омикрона?



3. Ношение масок, требуется, а ношение фликеров для безопасного передвижения наших детей в тёмное время суток: утром до 8:00, и вечером после18:00 нет, может пора ввести с ноября по март?



Эти все вопросы, вопросы личной безопасности как вашей так и ваших близких . И вы лично как глава семейства ответственны перед вашими родными, но никак не санэпидемстанция, обл.здрав и тем более какое то родительское собрание.

Хотите жить: прививайтесь, носите фликеры; не хотите: - не прививайтесь, не носите фликеры. Всё же так просто. При чём тут родительское собрание, и как оно правомочно решать такие вопросы, если это в компетенции республиканской МВК.

Вас же НИКТО, под дулом пистолета НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ: - прививаться или не прививаться; носить фликеры или не носить.