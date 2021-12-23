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≡ Школьный междусобойчик (общегородское школьное собрание)
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43137
Школьный междусобойчик (общегородское школьное собрание)
Отправлено: 23.12.21 - 09:59
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Ходил вчера на общегородское школьное онлайн собрание. Звали к 18:30, начали в 19-10, повестку не озвучили. Выступали кто-то с гороно, санэпидемстанции, замы, замзамы - фамилий не запомнил, говорили про Омикрон, что здоровье наших детей зависит от всеобщей добровольной вакцинации.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2293
Re: Школьный междусобойчик (общегородское школьное собрание)
Отправлено: 23.12.21 - 21:06
#15
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Цитата:/

1. В Казахстане проживают 5 623 387 детей в возрасте от 0 до 17 лет, и с начала пандемии умерли двое детей от коронавируса, это 0,000035%, зачем прививать детей, если их иммунитет сам справляется?

2. Если Пфайзер от SARS-CoV-2, то зачем прививать от им от Омикрона?

3. Ношение масок, требуется, а ношение фликеров для безопасного передвижения наших детей в тёмное время суток: утром до 8:00, и вечером после18:00 нет, может пора ввести с ноября по март?

Эти все вопросы, вопросы личной безопасности как вашей так и ваших близких . И вы лично как глава семейства ответственны перед вашими родными, но никак не санэпидемстанция, обл.здрав и тем более какое то родительское собрание.
Хотите жить: прививайтесь, носите фликеры; не хотите: - не прививайтесь, не носите фликеры. Всё же так просто. При чём тут родительское собрание, и как оно правомочно решать такие вопросы, если это в компетенции республиканской МВК.
Вас же НИКТО, под дулом пистолета НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ: - прививаться или не прививаться; носить фликеры или не носить.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
127
Re: Школьный междусобойчик (общегородское школьное собрание)
Отправлено: 23.12.21 - 21:49
#16
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Препарат закуплен и он должен быть реализован))) неважно как, уговорами или угрозами. Кто хочет, тот колет, кто нет, на нет и суда нет. Я хочу ревакцинацию Спутником лайт, а меня заставляют колоть Казвак или китайскую. Почему я не могу выбрать?
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