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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 437 из 437«1...435436437
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14904
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.12.21 - 15:37
#6541
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Цитата:
drakon:
Ты ещё - скажи, что моя жизнь - ошибка.


ну я же не виноват что ты не знаешь. что это очень старинный напиток. и состав его не менялся веками.
может тебе суррогат какой то подарили, но я тут ни при чем.

[Исправлено: alex_60, 19.12.2021 - 15:38]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23666
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.12.21 - 15:40
#6542
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Цитата:
alex_60:
может тебе суррогат какой то подарили, но я тут ни при чем.

Завтра, с ними - разберусь... :lol: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14904
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.12.21 - 15:52
#6543
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Цитата:
drakon:
Завтра, с ними - разберусь.


почитал сейчас.
оказывается поляки в 2010 году
зарегистрировали водочный бренд
"Krupnik".
сейчас Крупник— это водочный бренд №2 в Польше.
к ликеру Крупник водки под брендом Крупник отношения не имеют.
так что да, у тебя водка, и похоже яблочная, судя по этикетке.
и их у них разных цветов и оттенков куча.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23666
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.12.21 - 16:06
#6544
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Цитата:
alex_60:
и похоже яблочная, судя по этикетке.

Да, яблоко - нарисовано мне,
показалось, что это - лимон.
Мелко - сильно... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23666
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.12.21 - 15:13
#6545
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Это чё, такое?

Новогодняя ёлка.
В КОстанае...
:-(
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23666
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.12.21 - 14:40
#6546
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Ооо. Так вы все - тут.
Ответьте мне на вопрос.
Этот наркоман, кто был?
Внук или сын, Назарбаева?... 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7082
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.12.21 - 15:43
#6547
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Цитата:
drakon:
Это чё, такое?

Алекс сказал что это я..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23666
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.12.21 - 15:48
#6548
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Цитата:
111:
Алекс сказал что это я..

Это мой - Правнук.
Не переживай.
Он удивился, увидев,
КОстанайский треугольник... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23666
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.12.21 - 19:41
#6549
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Ну, блиннн. Очистил машину от снега, утром.
Думал, по магазинам, после обеда - поезлить.

В 14.00 часов, температура на улице минус 1.
И снег - пошёл... :lol: ;-)
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