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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 18:00
Цитата:
Задали вопрос, ответил: Казахстан один из ближайших союзников, у нас уникальные отношения сложились с Казахстаном...
Kairat stayer:
Если вопрос зададут, тогда скажет.
Если вопрос зададут, тогда скажет.
Задали вопрос, ответил: Казахстан один из ближайших союзников, у нас уникальные отношения сложились с Казахстаном...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 18:09
только с работы приехал, ужин,
телик на кухне включили...
и тут сразу вопрос журналистки из Казахстана. как Кайрат выше-
у нас уникальные отношения.
потом про экономику.
потом-
Казахстан же это русскоязычная страна.
русский язык,
ну как без него.
Скоро встреча В Петербурге с
вашими руководителями.
[Исправлено: alex_60, 23.12.2021 - 18:15]
телик на кухне включили...
и тут сразу вопрос журналистки из Казахстана. как Кайрат выше-
у нас уникальные отношения.
потом про экономику.
потом-
Казахстан же это русскоязычная страна.
русский язык,
ну как без него.
Скоро встреча В Петербурге с
вашими руководителями.
[Исправлено: alex_60, 23.12.2021 - 18:15]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 18:10
Путин когда предлагал задать вопрос-вот та женщина с синим плакатиком (флаг Казахстана)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 18:13
Цитата:
Все верно, ещё экономику, высокотехнологичные отрасли, генетику, ваопросы касающияся космоса совместно будем развивать сказал.
alex_60:
и тут сразу вопрос журналистки из Казахстана. как Кайрат выше- у нас уникальные отношения. потом про экономику. потом- Казахстан же это русскоязычная страна. русский язык, ну уак без него. Скоро встреча В Петербурге с вашими руководителями.
и тут сразу вопрос журналистки из Казахстана. как Кайрат выше- у нас уникальные отношения. потом про экономику. потом- Казахстан же это русскоязычная страна. русский язык, ну уак без него. Скоро встреча В Петербурге с вашими руководителями.
Все верно, ещё экономику, высокотехнологичные отрасли, генетику, ваопросы касающияся космоса совместно будем развивать сказал.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 18:14
Бегун, так у кого ключик и код от сейфа?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 18:20
Цитата:
Не знаю, как всегда порожняк не гони, у кого находятся?
alex_60:
Бегун, так у кого ключик и код от сейфа?
Бегун, так у кого ключик и код от сейфа?
Не знаю, как всегда порожняк не гони, у кого находятся?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 18:32
цитаты
«Казахстан — это русскоговорящая страна в полном смысле этого слова»
Глава России оценил высокую роль русского в среднеазиатской республике и поблагодарил Нур-Султан за внимательное отношение к языковому вопросу///
«Казахстан — это русскоговорящая страна в полном смысле этого слова»
Глава России оценил высокую роль русского в среднеазиатской республике и поблагодарил Нур-Султан за внимательное отношение к языковому вопросу///
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 18:45
Цитата:
Как правило не бывает уникальных запчастей,обчно на любую запчасть существует куча аналогов,так что вряд ли будет проблема подобрать деталь.
serg kost:
Когда модель снимается с производства, запчасти на эту модель тоже перестают выпускать. Проблема с ремонтом.
Когда модель снимается с производства, запчасти на эту модель тоже перестают выпускать. Проблема с ремонтом.
Как правило не бывает уникальных запчастей,обчно на любую запчасть существует куча аналогов,так что вряд ли будет проблема подобрать деталь.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2289
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 18:52
Цитата:
В казахской прессе прошло сообщение: - неформальный саммит в Санкт-Перербурге.
Обыкновенная пьянка президентов с бухлом, сауной, катание на санях с выездом к цыганам и приглашение лиц с низкой социальной ответственностью или по западному коррпоратив президентов. Надо же им иногда и раслабляться по человечески.
Там в меню будет, очевидно: русская водка, армянский коньяк, казахский кымыз и казы с шушуком, белорусская бульба и прочие деликатесы братских народов.
alex_60:
Скоро встреча В Петербурге с вашими руководителями.
Скоро встреча В Петербурге с вашими руководителями.
В казахской прессе прошло сообщение: - неформальный саммит в Санкт-Перербурге.
Обыкновенная пьянка президентов с бухлом, сауной, катание на санях с выездом к цыганам и приглашение лиц с низкой социальной ответственностью или по западному коррпоратив президентов. Надо же им иногда и раслабляться по человечески.
Там в меню будет, очевидно: русская водка, армянский коньяк, казахский кымыз и казы с шушуком, белорусская бульба и прочие деликатесы братских народов.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 18:53
Цитата:
ога, на шестерню третьей передачи
какого нибудь джак3 куча аналогов. на такие детали аналогов не бывает.
[Исправлено: alex_60, 23.12.2021 - 18:58]
Добринцофф:
Как правило не бывает уникальных запчастей,обчно на любую запчасть существует куча аналогов,так что вряд ли будет проблема подобрать деталь.
Как правило не бывает уникальных запчастей,обчно на любую запчасть существует куча аналогов,так что вряд ли будет проблема подобрать деталь.
ога, на шестерню третьей передачи
какого нибудь джак3 куча аналогов. на такие детали аналогов не бывает.
[Исправлено: alex_60, 23.12.2021 - 18:58]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 19:03
Цитата:
Если ты уже добрался до шестерни 3 передачи джак 3 ,то могу только посочувствовать, сдай её на металлолом и купи что-нибудь новое.
alex_60:
на шестерню третьей передачи какого нибудь джак3
на шестерню третьей передачи какого нибудь джак3
Если ты уже добрался до шестерни 3 передачи джак 3 ,то могу только посочувствовать, сдай её на металлолом и купи что-нибудь новое.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2289
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 19:06
Цитата:
Шестерни, любые, хорошо изготавливают на РМЗ у Константинова на Киевской: и нарежут точно по шагу, и закалку, цементацию произведут. На коробку МТЗ лет десять назад сделали: претензии никаких, работает до сих пор.
[Исправлено: ACROS, 23.12.2021 - 19:08]
alex_60:
на такие детали аналогов не бывает.
на такие детали аналогов не бывает.
Шестерни, любые, хорошо изготавливают на РМЗ у Константинова на Киевской: и нарежут точно по шагу, и закалку, цементацию произведут. На коробку МТЗ лет десять назад сделали: претензии никаких, работает до сих пор.
[Исправлено: ACROS, 23.12.2021 - 19:08]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 19:09
Цитата:
никогда не подойду даже ни к китайцам, ни к корейцам.
одноразовые машинки из фольги вместо металла,пластик, бампера толщиной
как у пятилитровой бутыли с водой
могу только посочуствовать их обладателям, в том числе и тебе.
Добринцофф:
Если ты уже добрался до шестерни 3 передачи джак 3 ,то могу только посочувствовать, сдай её на металлолом и купи что-нибудь новое.
Если ты уже добрался до шестерни 3 передачи джак 3 ,то могу только посочувствовать, сдай её на металлолом и купи что-нибудь новое.
никогда не подойду даже ни к китайцам, ни к корейцам.
одноразовые машинки из фольги вместо металла,пластик, бампера толщиной
как у пятилитровой бутыли с водой
могу только посочуствовать их обладателям, в том числе и тебе.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 19:12
Цитата:
нереально.
даже спорить не буду.
ACROS:
Шестерни, любые, хорошо изготавливают на РМЗ у Константинова на Киевской: и нарежут точно по шагу, и закалку, цементацию произведут.
Шестерни, любые, хорошо изготавливают на РМЗ у Константинова на Киевской: и нарежут точно по шагу, и закалку, цементацию произведут.
нереально.
даже спорить не буду.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 19:25
Цитата:
Цитата:
На китайцах я не ездил,а вот 2 корейца у меня были ,оба хюндаи.
Первого взял после паасата b4,так это небо и земля,оказывается на машине можно просто ездить,а не ремонтировать её постоянно, отъездил на нём три года,потом другого хюндая взял,побольше ,да поновее,то же без проблем катался три года,продал только из за не надобности простоял в гараже год почти не пользовался.
alex_60:
никогда не подойду даже ни к китайцам, ни к корейцам.
никогда не подойду даже ни к китайцам, ни к корейцам.
Цитата:
alex_60:
могу только посочуствовать их обладателям, в том числе и тебе.
могу только посочуствовать их обладателям, в том числе и тебе.
На китайцах я не ездил,а вот 2 корейца у меня были ,оба хюндаи.
Первого взял после паасата b4,так это небо и земля,оказывается на машине можно просто ездить,а не ремонтировать её постоянно, отъездил на нём три года,потом другого хюндая взял,побольше ,да поновее,то же без проблем катался три года,продал только из за не надобности простоял в гараже год почти не пользовался.
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