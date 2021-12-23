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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2473
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 18:00
#5386
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Цитата:
Kairat stayer:
Если вопрос зададут, тогда скажет.


Задали вопрос, ответил: Казахстан один из ближайших союзников, у нас уникальные отношения сложились с Казахстаном...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14904
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 18:09
#5387
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только с работы приехал, ужин,
телик на кухне включили...
и тут сразу вопрос журналистки из Казахстана. как Кайрат выше-
у нас уникальные отношения.
потом про экономику.
потом-
Казахстан же это русскоязычная страна.
русский язык,
ну как без него.
Скоро встреча В Петербурге с
вашими руководителями.

[Исправлено: alex_60, 23.12.2021 - 18:15]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14904
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 18:10
#5388
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Путин когда предлагал задать вопрос-вот та женщина с синим плакатиком (флаг Казахстана)
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2473
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 18:13
#5389
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Цитата:
alex_60:
и тут сразу вопрос журналистки из Казахстана. как Кайрат выше- у нас уникальные отношения. потом про экономику. потом- Казахстан же это русскоязычная страна. русский язык, ну уак без него. Скоро встреча В Петербурге с вашими руководителями.


Все верно, ещё экономику, высокотехнологичные отрасли, генетику, ваопросы касающияся космоса совместно будем развивать сказал.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14904
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 18:14
#5390
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Бегун, так у кого ключик и код от сейфа?
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2473
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 18:20
#5391
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Цитата:
alex_60:
Бегун, так у кого ключик и код от сейфа?


Не знаю, как всегда порожняк не гони, у кого находятся?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14904
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 18:32
#5392
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цитаты
«Казахстан — это русскоговорящая страна в полном смысле этого слова»
Глава России оценил высокую роль русского в среднеазиатской республике и поблагодарил Нур-Султан за внимательное отношение к языковому вопросу///
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8372
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 18:45
#5393
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Цитата:
serg kost:
Когда модель снимается с производства, запчасти на эту модель тоже перестают выпускать. Проблема с ремонтом.

Как правило не бывает уникальных запчастей,обчно на любую запчасть существует куча аналогов,так что вряд ли будет проблема подобрать деталь.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2289
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 18:52
#5394
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Цитата:
alex_60:
Скоро встреча В Петербурге с вашими руководителями.


В казахской прессе прошло сообщение: - неформальный саммит в Санкт-Перербурге.
Обыкновенная пьянка президентов с бухлом, сауной, катание на санях с выездом к цыганам и приглашение лиц с низкой социальной ответственностью или по западному коррпоратив президентов. Надо же им иногда и раслабляться по человечески.
Там в меню будет, очевидно: русская водка, армянский коньяк, казахский кымыз и казы с шушуком, белорусская бульба и прочие деликатесы братских народов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14904
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 18:53
#5395
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Цитата:
Добринцофф:
Как правило не бывает уникальных запчастей,обчно на любую запчасть существует куча аналогов,так что вряд ли будет проблема подобрать деталь.


ога, на шестерню третьей передачи
какого нибудь джак3 куча аналогов. на такие детали аналогов не бывает.

[Исправлено: alex_60, 23.12.2021 - 18:58]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8372
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 19:03
#5396
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Цитата:
alex_60:
на шестерню третьей передачи какого нибудь джак3

Если ты уже добрался до шестерни 3 передачи джак 3 ,то могу только посочувствовать, сдай её на металлолом и купи что-нибудь новое.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2289
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 19:06
#5397
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Цитата:
alex_60:
на такие детали аналогов не бывает.


Шестерни, любые, хорошо изготавливают на РМЗ у Константинова на Киевской: и нарежут точно по шагу, и закалку, цементацию произведут. На коробку МТЗ лет десять назад сделали: претензии никаких, работает до сих пор.

[Исправлено: ACROS, 23.12.2021 - 19:08]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14904
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 19:09
#5398
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Цитата:
Добринцофф:
Если ты уже добрался до шестерни 3 передачи джак 3 ,то могу только посочувствовать, сдай её на металлолом и купи что-нибудь новое.


никогда не подойду даже ни к китайцам, ни к корейцам.
одноразовые машинки из фольги вместо металла,пластик, бампера толщиной
как у пятилитровой бутыли с водой
могу только посочуствовать их обладателям, в том числе и тебе.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14904
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 19:12
#5399
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Цитата:
ACROS:
Шестерни, любые, хорошо изготавливают на РМЗ у Константинова на Киевской: и нарежут точно по шагу, и закалку, цементацию произведут.


нереально.
даже спорить не буду.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8372
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 19:25
#5400
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Цитата:
alex_60:
никогда не подойду даже ни к китайцам, ни к корейцам.

Цитата:
alex_60:
могу только посочуствовать их обладателям, в том числе и тебе.

На китайцах я не ездил,а вот 2 корейца у меня были ,оба хюндаи.
Первого взял после паасата b4,так это небо и земля,оказывается на машине можно просто ездить,а не ремонтировать её постоянно, отъездил на нём три года,потом другого хюндая взял,побольше ,да поновее,то же без проблем катался три года,продал только из за не надобности простоял в гараже год почти не пользовался.
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