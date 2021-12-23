Отправлено: - 18:13

alex_60:

и тут сразу вопрос журналистки из Казахстана. как Кайрат выше- у нас уникальные отношения. потом про экономику. потом- Казахстан же это русскоязычная страна. русский язык, ну уак без него. Скоро встреча В Петербурге с вашими руководителями.

Цитата:Все верно, ещё экономику, высокотехнологичные отрасли, генетику, ваопросы касающияся космоса совместно будем развивать сказал.