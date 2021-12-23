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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 16:07
Цитата:
Видать у них, пальцы из -
носков не - выглядывают...
111:
но тут интеллигентные попались..
но тут интеллигентные попались..
Видать у них, пальцы из -
носков не - выглядывают...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7081
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 16:09
Цитата:
У нас что то окна иногда потеют, может жарче будет, проветривание чаше, станет суше..
Моя стирает каждый день по две стирки, от этого наверно.
YESNO:
меня 25 температура . гигрометр ругается . сухо очень
меня 25 температура . гигрометр ругается . сухо очень
У нас что то окна иногда потеют, может жарче будет, проветривание чаше, станет суше..
Моя стирает каждый день по две стирки, от этого наверно.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7081
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 16:13
Елка наверно от такой жары рассыпется до Рождества Христова..
Градусник то вверх идет..
А в морозы батареи еще жарче греют..
Градусник то вверх идет..
А в морозы батареи еще жарче греют..
a
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
- Сообщений:
- 14896
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 16:14
Цитата:
что по КЗ не сообщаешь сколько?
ну ладно ,сколько я и так могу посмотреть,ты лучше скажи,
раз ты про золото в теме, скажи у кого ключик и код от того сейфа,
в котором лежит золото Казахстана?
300 с чем то тонн.
Kairat stayer:
По состоянию на 01.01.2021 года в России 2298, 59 тонн золота.
По состоянию на 01.01.2021 года в России 2298, 59 тонн золота.
что по КЗ не сообщаешь сколько?
ну ладно ,сколько я и так могу посмотреть,ты лучше скажи,
раз ты про золото в теме, скажи у кого ключик и код от того сейфа,
в котором лежит золото Казахстана?
300 с чем то тонн.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 16:55
Цитата:
Ты же не один здесь, выше речь шла за золото РФ.
Цитата:
alex_60:
Ты же не один здесь, выше речь шла за золото РФ.
Цитата:
alex_60:
сколько я и так могу посмотреть...
сколько я и так могу посмотреть...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 16:58
Цитата:
Если вопрос зададут, тогда скажет.
alex_60:
наверное и про Казахстан президент России что нибудь скажет.
наверное и про Казахстан президент России что нибудь скажет.
Если вопрос зададут, тогда скажет.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 17:13
Цитата:
Я не слушаю Путина В.В.
Про Россию нам, абайка - расскажет.
А про казахию я сам всё - знаю...
Kairat stayer:
Если вопрос зададут, тогда скажет.
Если вопрос зададут, тогда скажет.
Я не слушаю Путина В.В.
Про Россию нам, абайка - расскажет.
А про казахию я сам всё - знаю...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 17:14
Цитата:
Так, ты прогноз погоды часто дублируешь, какие то новости выкладываешь. При этом, если следовать твоей логике, каждый же может их посмотреть в свободном доступе.
alex_60:
я и так могу посмотреть...
я и так могу посмотреть...
Так, ты прогноз погоды часто дублируешь, какие то новости выкладываешь. При этом, если следовать твоей логике, каждый же может их посмотреть в свободном доступе.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 17:17
Цитата:
С вами все понятно, очень переживаете за нас. На мой взгляд следует быть в курсе основных мировых новостей.
drakon:
Я не слушаю Путина В.В. Про Россию нам, абайка - расскажет. А про казахию я сам всё - знаю...
Я не слушаю Путина В.В. Про Россию нам, абайка - расскажет. А про казахию я сам всё - знаю...
С вами все понятно, очень переживаете за нас. На мой взгляд следует быть в курсе основных мировых новостей.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2284
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 17:38
Цитата:
Почему: хотел Джак-пикап взять - по полям ездить- коллеги как бы хвалят его, неплохой вроде. Что именно не понравилось??
YESNO:
Jac не понравился.
Jac не понравился.
Почему: хотел Джак-пикап взять - по полям ездить- коллеги как бы хвалят его, неплохой вроде. Что именно не понравилось??
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 17:40
Цитата:
А что, Путин В.В. мировые новости - рассказывает?...
Kairat stayer:
На мой взгляд следует быть в курсе основных мировых новостей.
На мой взгляд следует быть в курсе основных мировых новостей.
А что, Путин В.В. мировые новости - рассказывает?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 17:40
Цитата:
Лично сам его слушаю. Недавно он сказал в прямом эфире за хайп, главное чтобы он не был злым, ну если есть нотка или часть доброго юмора, тогда ничего плохого здесь нет.
drakon:
Я не слушаю Путина В.В.
Я не слушаю Путина В.В.
Лично сам его слушаю. Недавно он сказал в прямом эфире за хайп, главное чтобы он не был злым, ну если есть нотка или часть доброго юмора, тогда ничего плохого здесь нет.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 17:42
Цитата:
Мировые новости смотрю и читаю из различных источников, а не со слов граждан.
Цитата:
[Исправлено: Kairat stayer, 23.12.2021 - 17:43]
drakon:
А что, Путин В.В. мировые новости - рассказывает?...
А что, Путин В.В. мировые новости - рассказывает?...
Мировые новости смотрю и читаю из различных источников, а не со слов граждан.
Цитата:
drakon:
Про Россию нам, абайка - расскажет.
Про Россию нам, абайка - расскажет.
[Исправлено: Kairat stayer, 23.12.2021 - 17:43]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 17:48
Цитата:
А я только абайку - читаю. Он про Россию, Германию, Канаду,
нам рассказывает. А где я это всё - узнаю?...
Kairat stayer:
Мировые новости смотрю и читаю из различных источников,
Мировые новости смотрю и читаю из различных источников,
А я только абайку - читаю. Он про Россию, Германию, Канаду,
нам рассказывает. А где я это всё - узнаю?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 17:53
Цитата:
Что читаете его-это ваше право, каждый имеет право свободно получать информацию любым законным способом. Абайка выражает свои мысли, как и другие пользователи.
Цитата:
drakon:
А я только абайку - читаю. Он про Россию, Германию, Канаду, нам рассказывает. А где я это всё - узнаю?...
А я только абайку - читаю. Он про Россию, Германию, Канаду, нам рассказывает. А где я это всё - узнаю?...
Что читаете его-это ваше право, каждый имеет право свободно получать информацию любым законным способом. Абайка выражает свои мысли, как и другие пользователи.
Цитата:
Kairat stayer:
ничего плохого здесь нет.
ничего плохого здесь нет.
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