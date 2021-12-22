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≡ Прогнозировать ситуацию с ценами на продукты попросили в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43137
Прогнозировать ситуацию с ценами на продукты попросили в Казахстане
Отправлено: 22.12.21 - 13:55
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Депутат Мажилиса Галым Амреев предложил создать центр, который будет прогнозировать повышение цен на продукты питания. В запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра депутат уточнил, что цены на продукты растут из года в год, но правительство каждый раз борется только с последствиями каждого скачка цен.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
125
Re: Прогнозировать ситуацию с ценами на продукты попросили в...
Отправлено: 22.12.21 - 13:55
#1
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Конечно нужно! Потом необходимо создать в каждой области департаменты. Потом в городах области создать отделы. Набрать необходимое количество специалистов из числа родственников и друзей, которые ищут хорошую зарплату. Ну и пошло и поехало. Казахстан станет Центром сбора информации и прогнозов в мире! Потом во вселенной. Нью-Васюки! Прогноз - дело неблагодарное.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7998
Прогнозировать ситуацию с ценами на продукты попросили в Казахстане
Отправлено: 22.12.21 - 14:06
#2
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Цитата:
создать центр, который будет прогнозировать повышение цен на продукты питания

Предлагаю его назвать SAEBIZ орталығы...
А по хабару после нурлыкунского выпуска новостей убрать пережиток советского прошлого - прогноз погоды, а показывать прогноз цен на завтра...



В Нурсултане подорожает ляжка самки конины на 200 пунктов...
Груши Туркестанской области из-за мощного циклонического завоза из Узбекистана подешевеют на 10 тенге....
Цена на булку хлеба 1 сорта в северных областях малоподвижна и колеблется в пределах 170-200 тенге...

[Исправлено: yudjin, 22.12.2021 - 14:09]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14896
Re: Прогнозировать ситуацию с ценами на продукты попросили в...
Отправлено: 22.12.21 - 14:20
#3
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///Депутат Мажилиса Галым Амреев предложил создать центр, который будет прогнозировать повышение цен на продукты питания//

наверное видит себя уже в роли председателя этого центра.
сородичи разбирают должности согласно приближенности к будущему председателю.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
526
Re: Прогнозировать ситуацию с ценами на продукты попросили в...
Отправлено: 22.12.21 - 14:54
#4
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Цитата:
Нам нужен прогноз цен как минимум на полгода-год, только тогда мы сможем сдерживать цены на социально значимые продовольственные товары", - заявил Амреев.

Что!?
Это вообще как оно может быть?
Жесть! Что у них там твориться в голове...
Цитата:
yudjin:
Груши Туркестанской области из-за мощного циклонического завоза из Узбекистана подешевеют на 10 тенге....

Та хотя бы на яйцы, научились бы сдерживать.
Потренировались бы, прежде чем на всё замахиваться.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11621
Re: Прогнозировать ситуацию с ценами на продукты попросили в...
Отправлено: 22.12.21 - 15:04
#5
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Странно депутат вроде не от коммунистов а популизмом занимается прям как коммунисты
Цитата:
yudjin:

Вы свою компанию про производству овощей так уже назвали? Кстати не очень у вас продукция
Назвать можно NE SAEBIZ
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2284
Re: Прогнозировать ситуацию с ценами на продукты попросили в...
Отправлено: 23.12.21 - 17:43
#6
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Цитата:
yudjin:
ляжка самки конины


Я, не силён в грамматике, но, думаю будет правильней, наверное: - ляжка самки КОНЯ.
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