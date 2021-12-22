Отправлено: - 14:54

Нам нужен прогноз цен как минимум на полгода-год, только тогда мы сможем сдерживать цены на социально значимые продовольственные товары", - заявил Амреев.

yudjin:

Груши Туркестанской области из-за мощного циклонического завоза из Узбекистана подешевеют на 10 тенге....

Цитата:Что!?Это вообще как оно может быть?Жесть! Что у них там твориться в голове...Цитата:Та хотя бы на яйцы, научились бы сдерживать.Потренировались бы, прежде чем на всё замахиваться.