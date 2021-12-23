Отправлено: - 17:17

drakon:

Я не слушаю Путина В.В. Про Россию нам, абайка - расскажет. А про казахию я сам всё - знаю...

Цитата:С вами все понятно, очень переживаете за нас. На мой взгляд следует быть в курсе основных мировых новостей.