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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 359 из 359«1...357358359
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23665
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 16:07
#5371
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Цитата:
111:
но тут интеллигентные попались..

Видать у них, пальцы из -
носков не - выглядывают... :lol: :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7081
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 16:09
#5372
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Цитата:
YESNO:
меня 25 температура . гигрометр ругается . сухо очень

У нас что то окна иногда потеют, может жарче будет, проветривание чаше, станет суше..
Моя стирает каждый день по две стирки, от этого наверно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7081
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 16:13
#5373
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Елка наверно от такой жары рассыпется до Рождества Христова..
Градусник то вверх идет..
А в морозы батареи еще жарче греют..

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14896
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 16:14
#5374
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Цитата:
Kairat stayer:
По состоянию на 01.01.2021 года в России 2298, 59 тонн золота.


что по КЗ не сообщаешь сколько?
ну ладно ,сколько я и так могу посмотреть,ты лучше скажи,
раз ты про золото в теме, скажи у кого ключик и код от того сейфа,
в котором лежит золото Казахстана?
300 с чем то тонн.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2470
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 16:55
#5375
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Цитата:
alex_60:


Ты же не один здесь, выше речь шла за золото РФ.

Цитата:
alex_60:
сколько я и так могу посмотреть...
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2470
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 16:58
#5376
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Цитата:
alex_60:
наверное и про Казахстан президент России что нибудь скажет.


Если вопрос зададут, тогда скажет.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23665
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 17:13
#5377
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Цитата:
Kairat stayer:
Если вопрос зададут, тогда скажет.

Я не слушаю Путина В.В.
Про Россию нам, абайка - расскажет.
А про казахию я сам всё - знаю... :lol: :oops: :-P
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2470
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 17:14
#5378
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Цитата:
alex_60:
я и так могу посмотреть...


Так, ты прогноз погоды часто дублируешь, какие то новости выкладываешь. При этом, если следовать твоей логике, каждый же может их посмотреть в свободном доступе.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2470
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 17:17
#5379
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Цитата:
drakon:
Я не слушаю Путина В.В. Про Россию нам, абайка - расскажет. А про казахию я сам всё - знаю...


С вами все понятно, очень переживаете за нас. На мой взгляд следует быть в курсе основных мировых новостей.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2284
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 17:38
#5380
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Цитата:
YESNO:
Jac не понравился.


Почему: хотел Джак-пикап взять - по полям ездить- коллеги как бы хвалят его, неплохой вроде. Что именно не понравилось??
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23665
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 17:40
#5381
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Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд следует быть в курсе основных мировых новостей.

А что, Путин В.В. мировые новости - рассказывает?... 8-) ;-)
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2470
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 17:40
#5382
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Цитата:
drakon:
Я не слушаю Путина В.В.


Лично сам его слушаю. Недавно он сказал в прямом эфире за хайп, главное чтобы он не был злым, ну если есть нотка или часть доброго юмора, тогда ничего плохого здесь нет.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2470
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 17:42
#5383
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Цитата:
drakon:
А что, Путин В.В. мировые новости - рассказывает?...


Мировые новости смотрю и читаю из различных источников, а не со слов граждан.

Цитата:
drakon:
Про Россию нам, абайка - расскажет.


[Исправлено: Kairat stayer, 23.12.2021 - 17:43]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23665
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 17:48
#5384
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Цитата:
Kairat stayer:
Мировые новости смотрю и читаю из различных источников,

А я только абайку - читаю. Он про Россию, Германию, Канаду,
нам рассказывает. А где я это всё - узнаю?... :lol: ;-)
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2470
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 17:53
#5385
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Цитата:
drakon:
А я только абайку - читаю. Он про Россию, Германию, Канаду, нам рассказывает. А где я это всё - узнаю?...


Что читаете его-это ваше право, каждый имеет право свободно получать информацию любым законным способом. Абайка выражает свои мысли, как и другие пользователи.

Цитата:
Kairat stayer:
ничего плохого здесь нет.
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