Отправлено: - 15:40

antonK:

Зашла компания из 4 человек, а

Цитата:А если зашли через Ашык 4 человека, а чеков 8?Хотя в Астыкжане например когда просишь на розыгрыш разробить чеки по 10 тысяч, то на тебя и по 4 выходит на одного.Может это к тому, что пропускают выборочно, например одного из семьи, тогда как надо всех и детей новорожденных тоже..Что то не пойму сам