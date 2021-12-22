Re: О тарифах, крысах и цементном заводе - Аким Рудного...

Отправлено: - 17:54

Цитата://на сумму 934,7 млрд тенге, что на 478,9 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года//



Выходит в прошлом году рудничане толком и "не работали": произвели продукции на "гора" всего лишь на 455,8 миллиардов тенге, а в этом году "играючи" и всего за одиннадцать месяцев - 934,7 млр.тенге( в запасе ещё 84,97 млр.тенге за декабрь)- суммарно за год больше чем на триллион тенге. Нет ли ошибки в тексте: что то не вериться что так можно работать. Это же как производительность труда у них выросла: - почти в ДВА раза. Как производственник говорю: - такое не бывает.