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≡ О тарифах, крысах и цементном заводе - Аким Рудного отчитался о развитии города в 2021 году
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43137
О тарифах, крысах и цементном заводе - Аким Рудного отчитался о развитии города в 2021 году
Отправлено: 22.12.21 - 22:30
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Журналисты в первую очередь спросили, когда в Рудном по примеру Костаная начнут субсидировать автобусные перевозки. Напомнили о судебном решении, согласно которому акимат обязан разработать механизм компенсации.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
793
Re: О тарифах, крысах и цементном заводе - Аким Рудного...
Отправлено: 22.12.21 - 22:30
#1
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На всех брифингах всех уровней одно и тоже, будет, будет, будет.... И это светлое будушее никак не настанет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7081
Re: О тарифах, крысах и цементном заводе - Аким Рудного...
Отправлено: 22.12.21 - 23:36
#2
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Хм..
Про крыс то слух просто пустили, конкуренты..
Не видел ни одной..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23665
О тарифах, крысах и цементном заводе - Аким Рудного отчитался о развитии города в 2021 году
Отправлено: 23.12.21 - 00:05
#3
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Цитата:
111:
Про крыс то слух просто пустили, конкуренты.

Чьи конкуренты?... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7081
О тарифах, крысах и цементном заводе - Аким Рудного отчитался о развитии города в 2021 году
Отправлено: 23.12.21 - 00:12
#4
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Цитата:
drakon:
Чьи конкуренты?...

По мусору и эти еще, которые типа бесплатно помогают за акиматовские деньги, а, волонтеры..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7081
О тарифах, крысах и цементном заводе - Аким Рудного отчитался о развитии города в 2021 году
Отправлено: 23.12.21 - 00:13
#5
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Там есть один, я с ним схлестнулся пару раз тут, а потом почти лично, волонтер, но деньги то реальные с бюджета сосет..
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
257
Re: О тарифах, крысах и цементном заводе - Аким Рудного...
Отправлено: 23.12.21 - 09:51
#6
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Рудный одолели совершенно другие крысы. Вид именуется - кабинетные обыкновенные. А те, о которых говорит г-жа Сергазинова, это единичные случаи.
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S
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
10
Re: О тарифах, крысах и цементном заводе - Аким Рудного...
Отправлено: 23.12.21 - 13:16
#7
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Уже сам факт того, что "отчёт" проводился в Кустанае, а не в Рудном, говорит о том, что отчитывается городское начальство не перед населением города, которому оно, по идее, должно служить, а перед СВОИМ начальством, которое его назначило рукой водить в Рудном.
Главное - СВОЕМУ начальству угодить. Цифирью и разговорами, лозунгами. А народ - дело стопятидесятое.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2284
Re: О тарифах, крысах и цементном заводе - Аким Рудного...
Отправлено: 23.12.21 - 17:29
#8
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Цитата:
Skeptic:
сам факт


Отчёт акима (ежегодный)города перед населением города и брифинг в РСК перед СМИ - это две разные вещи. Тоже самое проделал недавно и аким области в Астане. Отчёт акима Рудного перед населением - это, наверное впереди, если не придумают что то такое экстроординарное, отменяющее, связанное с коранавирусом.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2284
Re: О тарифах, крысах и цементном заводе - Аким Рудного...
Отправлено: 23.12.21 - 17:54
#9
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Цитата://на сумму 934,7 млрд тенге, что на 478,9 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года//

Выходит в прошлом году рудничане толком и "не работали": произвели продукции на "гора" всего лишь на 455,8 миллиардов тенге, а в этом году "играючи" и всего за одиннадцать месяцев - 934,7 млр.тенге( в запасе ещё 84,97 млр.тенге за декабрь)- суммарно за год больше чем на триллион тенге. Нет ли ошибки в тексте: что то не вериться что так можно работать. Это же как производительность труда у них выросла: - почти в ДВА раза. Как производственник говорю: - такое не бывает.
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