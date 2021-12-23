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≡  Письма КГД, где сравнивалось количество чеков и вошедших через Ashyq людей, отозвали
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43137
Письма КГД, где сравнивалось количество чеков и вошедших через Ashyq людей, отозвали
Отправлено: 23.12.21 - 15:06
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Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил отозвать письма Комитета госдоходов с данными Ashyq, которые получили предприниматели". Решение принято 22 декабря на заседании межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
926
Re: Письма КГД, где сравнивалось количество чеков и вошедших...
Отправлено: 23.12.21 - 15:06
#1
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ну логично, что не будут совпадать. Зашла компания из 4 человек, а расплатился один и то если купил.
как чего-нить придумают , хоть стой хоть падай
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7077
Письма КГД, где сравнивалось количество чеков и вошедших через Ashyq людей, отозвали
Отправлено: 23.12.21 - 15:40
#2
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Цитата:
antonK:
Зашла компания из 4 человек, а

А если зашли через Ашык 4 человека, а чеков 8?
Хотя в Астыкжане например когда просишь на розыгрыш разробить чеки по 10 тысяч, то на тебя и по 4 выходит на одного.
Может это к тому, что пропускают выборочно, например одного из семьи, тогда как надо всех и детей новорожденных тоже..
Что то не пойму сам
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