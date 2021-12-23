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≡ Нетрезвый директор школы сел за руль автомобиля и сбил школьницу в селе Торгай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43137
Нетрезвый директор школы сел за руль автомобиля и сбил школьницу в селе Торгай
Отправлено: 23.12.21 - 15:38
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На пересечении улиц Мауленова и Кулжанова 62-летний водитель за рулем автомобиля «Volkswagen Polo» сбил 14-летнюю местную жительницу. Водителем оказался директор местной школы им. Ш. Уалиханова.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
110
Re: Нетрезвый директор школы сел за руль автомобиля и сбил...
Отправлено: 23.12.21 - 15:38
#1
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"Если того потребуют правоохранительные органы." А так всё нормально. Ничего необычного. Пьяный директор школы сел за руль и сбил школьницу. А сегодня у них уроки по этике и ПДД
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7077
Re: Нетрезвый директор школы сел за руль автомобиля и сбил...
Отправлено: 23.12.21 - 15:42
#2
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Да там все так гоняют..
Тем более деревня..
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