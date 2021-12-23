Re: Нетрезвый директор школы сел за руль автомобиля и сбил...

Отправлено: - 15:38

"Если того потребуют правоохранительные органы." А так всё нормально. Ничего необычного. Пьяный директор школы сел за руль и сбил школьницу. А сегодня у них уроки по этике и ПДД