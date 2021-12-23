Отправлено: - 15:25

КГСПС:

А для чего брать его в руки, если не пользоваться? Просто руку занять?

Цитата:ПДД РК, Раздел 2 "Общие обязанности водителей", Пункт 4. Водителю запрещается: 9) при управлении транспортным средством пользоваться телефоном либо радиостанцией, за исключением их использования посредством применения наушников или громкой связи.Теперь стало понятнее, или нужно объяснять?