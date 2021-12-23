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≡ За манерой вождения таксистов Яндекса будут следить
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43137
За манерой вождения таксистов Яндекса будут следить
Отправлено: 23.12.21 - 12:18
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Система умеет отличать агрессивную манеру вождения от бытовых ситуаций. Например, если водитель возьмёт телефон или планшет в руку, это перемещение не будет оцениваться системой как нарушение поведения на дороге.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1424
Re: За манерой вождения таксистов Яндекса будут следить
Отправлено: 23.12.21 - 12:18
#1
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если водитель возьмёт телефон или планшет в руку, это перемещение не будет оцениваться системой как нарушение поведения на дороге.///Это нарушение ПДД вообще-то.
Профайл
самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
503
Re: За манерой вождения таксистов Яндекса будут следить
Отправлено: 23.12.21 - 13:22
#2
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Цитата:
КГСПС:
Это нарушение ПДД вообще-то.


Пользоваться нельзя, кроме громкой связи, а брать можно.
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1424
За манерой вождения таксистов Яндекса будут следить
Отправлено: 23.12.21 - 14:38
#3
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Цитата:
самый умный:

А для чего брать его в руки, если не пользоваться? Просто руку занять?
Профайл
самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
503
За манерой вождения таксистов Яндекса будут следить
Отправлено: 23.12.21 - 15:25
#4
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Цитата:
КГСПС:
А для чего брать его в руки, если не пользоваться? Просто руку занять?


ПДД РК, Раздел 2 "Общие обязанности водителей", Пункт 4. Водителю запрещается: 9) при управлении транспортным средством пользоваться телефоном либо радиостанцией, за исключением их использования посредством применения наушников или громкой связи.

Теперь стало понятнее, или нужно объяснять?
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