Re: Почему глава МЧС получает 1 млн тенге в месяц, а пожарный...

Отправлено: - 15:04

- "Если разбираться конкретно, пожарный не несёт службу каждые сутки, иногда работает через два-три дня. Министр же несёт службу круглосуточно – 24 часа в сутки. И ответственность у министра не меньше, чем у рядового пожарного",



Ну да, это конечно верно..

Бедные чиновники, работают каждый день практически, теряют из за этого здоровье, покой..

А вот какие то пожарные отдыхают еще при этом..

Можно вообще им не платить..