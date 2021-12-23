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≡ Почему глава МЧС получает 1 млн тенге в месяц, а пожарный 140 тысяч? Мнение Юрия Ильина
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43137
Почему глава МЧС получает 1 млн тенге в месяц, а пожарный 140 тысяч? Мнение Юрия Ильина
Отправлено: 23.12.21 - 15:04
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Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин ответил на вопрос о справедливости оплаты труда главы ведомства и рядовых подчинённых. По словам главы МЧС, пожарный несёт службу не каждый день, а министр работает круглосуточно.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7077
Re: Почему глава МЧС получает 1 млн тенге в месяц, а пожарный...
Отправлено: 23.12.21 - 15:04
#1
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- "Если разбираться конкретно, пожарный не несёт службу каждые сутки, иногда работает через два-три дня. Министр же несёт службу круглосуточно – 24 часа в сутки. И ответственность у министра не меньше, чем у рядового пожарного",

Ну да, это конечно верно..
Бедные чиновники, работают каждый день практически, теряют из за этого здоровье, покой..
А вот какие то пожарные отдыхают еще при этом..
Можно вообще им не платить..
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2330
Почему глава МЧС получает 1 млн тенге в месяц, а пожарный 140 тысяч? Мнение Юрия Ильина
Отправлено: 23.12.21 - 15:15
#2
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дурацкая постановка вопроса. Думаю что в США и в странах Западной Европы, разница в зарплате рядового пожарного и министра тоже не менее чем 10 кратная. Все таки одно дело быть рядовым специалистом и отвечать за свой узкий фронт работы или целым министерством руководить. Просто в нормальных странах рядовые сотрудники не получают мизерную зарплату, а потому и не задаются вопросом, а сколько получает министр
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