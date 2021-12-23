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≡ "Где Ермек? Лежит возле двери" - По делу об убийстве полицейским одноклассника допросили очевидцев в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43133
"Где Ермек? Лежит возле двери" - По делу об убийстве полицейским одноклассника допросили очевидцев в суде Костаная
Отправлено: 23.12.21 - 12:41
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Немало вопросов адвокат адресовала таксисту М. И. (по ходатайству свидетеля, которое удовлетворил судья, мы указываем только инициалы). В тот вечер он решил подработать, поэтому припарковался недалеко от двух ночных клубов: West и Infiniti.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23655
Re: "Где Ермек? Лежит возле двери" - По делу об...
Отправлено: 23.12.21 - 12:41
#1
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Нормально - так.
Вышел на улицу.
И - убил... 8-) :-o
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