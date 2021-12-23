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"Где Ермек? Лежит возле двери" - По делу об убийстве полицейским одноклассника допросили очевидцев в суде Костаная
"Где Ермек? Лежит возле двери" - По делу об убийстве полицейским одноклассника допросили очевидцев в суде Костаная
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